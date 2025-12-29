Tennistavolo – Arianna Barani si aggiudica il Trofeo Suavis a Cortemaggiore

Il torneo nazionale Over di tennistavolo, svoltosi il 27 e 28 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, si è confermato come un nuovo grande successo organizzativo del club magiostrino. Circa 300 pongisti si sono affrontati in un programma ricco e articolato, capace di valorizzare i diversi livelli agonistici federali.

I vari podi hanno premiato un mix di seniores, veterani, giovanissimi e atleti paralimpici, sia maschili che femminili: una vera e propria festa dello sport.

Impeccabile il lavoro degli addetti ai tavoli, coordinati dal giudice unico Carmine Vitale dell’Aeronautica Militare. Un esame superato a pieni voti, anche considerando l’esordio con la nuova pavimentazione recentemente installata dal Comune di Cortemaggiore.

Gare di grande interesse hanno caratterizzato tutte le categorie. Nella categoria regina, Arianna Barani, atleta magiostrina tesserata per il Sudtirol Bolzano, ha ribaltato i pronostici mettendo in fila tutte le favorite. Altro podio rosa di rilievo nell’Over 3800, dove si è messa in evidenza Anastasia Ashyrova, classe 2010, della Teco Cortemaggiore.

Alle premiazioni ha presenziato il sindaco di Cortemaggiore, Luigi Merli.

RISULTATI

OVER 120 maschile – 8 femminile

Barani Arianna (Sudtirol Bolzano) Brussolo David (Pieve Emanuele) Mundo Francesco (Villa d’Oro Modena) Cantella Filippo (Vigevano)

OVER 2000 maschile – 150 femminile

Fusè Simone (Omnia Milano) Boletti Claudio (Marco Polo Brescia) Tessaroli Simone (Asola – MN) Piana Luca (Cassano d’Adda)

OVER 5000 maschile – 350 femminile

Passani Luca (Battistini Parma) Kunze Michael (S. Polo Torrile – PR) Carminati Michele (Coccaglio – BS) Giustini Matteo (Fortitudo Bologna)

OVER 1200 maschile – 90 femminile

Zagni Giovanni (Azzurra Cremona) Ranza David (House Brescia) Noviello Cristian (Saronno) Ceciliato Elio (Ossola 2000)

OVER 3800 maschile – 230 femminile

Tudor Andrea (Genova) Vallaro Daniele (Vercelli) Ashyrova Anastasia (Cortemaggiore) Rocca Cristian (Aquile Azzurre Milano)

OVER 6200 maschile – 450 femminile

Mingardo Mattia (Omnia Milano) Otelli Daniel (Camuno – BS) Marinini Matteo (Camuno – BS) Fabretto Ivano (Fortitudo Monza)

Giudice unico della manifestazione è stato Carmine Vitale dell’Aeronautica Militare, che ha coordinato il gruppo degli addetti AGA e degli organizzatori eventi: Ferrini Alessandro, Dernini Ettore, Colombi Francesco, Dernini Simone, Molinari Michele, Armani Marco, Benaglia Riccardo, oltre a numerosi atleti tesserati e volontari del club magiostrino.

