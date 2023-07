Tir travolge un furgone poi invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto, spaventosa carambola in A1 – FOTO

Poteva avere conseguenze ben peggiori la spaventosa carambola accaduta questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola. I fatti sono accaduti intorno alle 5 del mattino.

Un tir stava viaggiando in direzione Milano quando, per motivi da chiarire, a un certo punto il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha travolto un furgone di servizio dei tecnici autostradali al lavoro in quel momento.

Dopo l’impatto, il tir impazzito ha sbandato a sinistra abbattendo il guard rail centrale e invadendo la corsia opposta: in quel frangente il mezzo pesante si è scontrato con una vettura che procedeva in direzione Bologna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Il bilancio, fortunatamente, è di una sola persona ferita. Le sue condizioni non sono gravi e i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso di Fidenza per accertamenti. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia stradale.