Plaisance-Turin, la terza tappa del Tour de France 2024 partirà dalla nostra città: arriva l’annuncio ufficiale

L’ipotesi era già stata ventilata tempo fa, ma ora arriva l’ufficialità. La terza tappa del Tour de France 2024 partirà da Piacenza. Per la prima volta nella storia, infatti, nel 2024 il Tour de France partirà per la prima volta dall’Italia, con le tre tappe iniziali: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e appunto Piacenza-Torino. La presentazione ufficiale della cosiddetta “Grand depart” 2024 si è tenuta oggi a Firenze ed era presente anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

La terza, con partenza appunto da Piacenza, sarà la prima per velocisti dopo due frazioni molto impegnative per le differenze altimetriche che i ciclisti dovranno affrontare. La prima tappa si terrà sabato 29 giugno, la seconda domenica 30 giugno, la terza che vedrà Piacenza alla partenza è invece in programma il primo luglio.