Prima aggrediscono un gruppo di ragazzini poi la violenza contro i carabinieri, notte di follia per due tunisini: arrestati

Una notte di violenza che è costata l’arresto a due tunisini di 31 e 27 anni. I fatti sono accaduti sabato notte a Rivergaro. Tutto è iniziato quando i due hanno notato un gruppo di quattro ragazzini minorenni e li hanno avvicinati iniziando a minacciarli e offenderli.

Dopo gli insulti stavano per passare alle vie di fatto: uno dei due ha preso per il collo uno dei ragazzini ma proprio in quel momento, fortunatamente, è passata una pattuglia dei carabinieri. Alla vista della vettura i due hanno deciso di desistere e sono fuggiti.

Il gruppo di ragazzini ha così fermato i militari raccontando quanto appena accaduto e fornendo una descrizione dei due violenti. I carabinieri hanno iniziato le ricerche riuscendo a rintracciare la coppia di aggressori all’interno di un locale.

Alla vista dei carabinieri i due nordafricani hanno aggredito le forze dell’ordine: un’aggressione tanto violenta che uno degli operatori ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Non senza fatica i militari sono riusciti a bloccare entrambi e arrestarli. Questa mattina si è tenuta la prima udienza del processo avviato per direttissima.