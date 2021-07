Ancora una tragedia in autostrada, tamponamento tra due tir in A21: muore un uomo

Ancora una tragedia in autostrada, questa volta lungo il tratto di A21 all’altezza del casello di Piacenza Ovest. Un mezzo pesante, per motivi da chiarire, si è scontrato con il tir che lo precedeva. L’impatto è stato molto violento e il conducente del mezzo che ha tamponato è morto per le gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con vigili del fuoco, ambulanze del 118 ed elicottero dal Maggiore di Parma. Purtroppo per l’uomo, di origini rumene, non c’era già più nulla da fare.