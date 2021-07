Piacentina dell’anno, Aschieri: “Un premio gratificante dopo il periodo durissimo del Covid” – AUDIO

Piacentina dell’anno, Aschieri: “Un riconoscimento gratificante ma anche emozionante“. Lo ha affermato a Radio Sound, in vista del premio che riceverà in agosto alla Settimana della Letteratura di Bobbio, la dottoressa Daniela Aschieri, Presidente di Progetto Vita e direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale di Castel San Giovanni.

E’ una grande soddisfazione che mi gratifica e allo stesso tempo mi emoziona. In particolare perché nel nostro territorio sono tante le persone che fanno cose importanti. Uscire dal periodo molto impegnativo del Covid, che mi ha stremato non solo fisicamente ma anche psicologicamente perché con il mio gruppo abbiamo lavorato tanto, e avere dei riconoscimenti così significativi a coronare una carriera lavorativa e personale di sacrificio mi onora. Il momento più bello è essere usciti dal Covid! Speriamo di non tornarci più dentro ma non credo che faremo mai più la fatica fatta nel 2020.

