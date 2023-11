Serie B – I Fiorenzuola Bees espugnano Rieti con un Preti da 26 punti: finisce 76-87

I Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte si trovano di fronte alla trasferta di Rieti contro la NPC; l’inizio della sfida è favorevole ai gialloblu, che con i 7 punti di Preti obbligano al primo timeout pieno la squadra di casa sullo 0-7 al 3’.

Bacchin prova a caricarsi sulle spalle l’inizio non positivo di Rieti con 2 iniziative personali, con Kassar che riesce dalla lunetta a riportare le squadre a contatto al 7’. 12-12. È ancora Bacchin in terzo tempo di destro a chiudere il primo quarto con i padroni di casa avanti per 16-13. Fiorenzuola è brava ad impattare con la tripla di Sabic, ma Rieti ad inizio secondo parziale va nuovamente avanti con il facile layup di Agostini al 13’. 24-21. Bottioni con il semigancio mancino scrive -1 al 15’, ma la partita rimane a punteggio basso, con Ricci a firmare il nuovo sorpasso Bees sul 24-26 con la tripla dalla punta.

Venturoli in terzo tempo mancino attacca il canestro per il 33-34 al 18’, riuscendo a convertire poi la sua tripla di partita per il 35-37. È Voltolini in contropiede a firmare ad una manciata di secondi dall’intervallo il 35-39 con cui si chiude il primo tempo in favore della squadra di Dalmonte. 35-39.

Secondo tempo

Giacchè inaugura il secondo tempo con la tripla dall’angolo, con Voltolini che sigla a sua volta la tripla del +10 che costringe la panchina di NPC Rieti al timeout al 23’. 38-48. Sulla giocata da 4 punti (3 punti e libero supplementare) i Fiorenzuola Bees raggiungono il massimo vantaggio sul +13 al 24’ (41-54), con Agostini dai liberi che cerca di tenere in corsa Rieti. Preti scarica un’altra tripla portando i Bees a 14/27 da 3 punti (45-62 al 28’), ma Dal Carro e Melchiorri con un colpo di coda riescono a portare Rieti sul 54-67.

Nell’ultimo parziale si parte a marce basse, con Voltolini che da 8 metri porta Fiorenzuola al +16, ma Markovic in virata prova a dare fiato al pubblico laziale. 62-74 e timeout per coach Dalmonte. Cassar diventa il top scorer dell’incontro correggendo da sotto le plance l’assist di Dal Campo, con Markovic che è bravo in contropiede a riportare sotto la doppia cifra di svantaggio Rieti. 70-79 e timeout per coach Dalmonte.

Preti e Sabic in uscita dal timeout attaccano il canestro, riuscendo a convertire una grande difesa di Seck per il 70-83 al 39’. Il gancio destro di Preti chiude la partita entrando nell’ultimo minuto. Finisce 76-87, con i Fiorenzuola Bees che conquistano 2 punti importanti.

NPC Rieti vs Fiorenzuola Bees 76-87

(16-13; 35-39; 54-67)

NPC Rieti: Margarita ne; Imperatori ne; Agostini 5; Mele; Da 15; Markovic 12; Melchiorri 9; Cassar 23; Bacchin 10; Del Sole 2; Perella; Reginaldi ne.

Fiorenzuola Bees: Ricci 7; Biorac; Venturoli 11; Bottioni 4; Re 3; Seck 1; Voltolini 18; Giacchè 5; Preti 26; Bettiolo; Gayè; Sabic 12. All. Dalmonte