Trovata senza vita nella sua abitazione in fiamme, tragedia a Pianello: muore una donna di 81 anni – FOTO

Tragedia a Pianello, una donna muore nell’incendio della sua abitazione. I fatti sono accaduti intorno a mezzogiorno. Alcuni vicini di casa hanno allertato i soccorsi notando del fumo fuoriuscire dall’appartamento di Gianna Balderacchi, 81 anni.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono entrati all’interno dell’abitazione in fiamme. All’interno era presente la padrona di casa, riversa a terra priva di sensi. Sul posto anche i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica: i sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. Le cause preciso del decesso non sono ancora chiare.

La donna potrebbe essere morta a causa del fumo inalato, ma non si può escludere che sia stata stroncata da un malore lasciando incustodito un braciere o un fornello. Anche in questo caso saranno da chiarire le cause dell’incendio.