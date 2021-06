Truffe agli anziani, al via la seconda fase del progetto di prevenzione tra informazione e incontri

Lo scorso 18 dicembre il Prefetto Daniela Lupo e il Sindaco di Piacenza Avv. Patrizia Barbieri alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno sottoscritto il Progetto per la prevenzione e il contrasto delle truffe a carico delle persone anziane residenti nel Comune di Piacenza.

Il progetto promosso dal Comune di Piacenza, della durata di un anno e finanziato dal Ministero dell’Interno, vede il coinvolgimento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine in sinergia con le altre Istituzioni, in un percorso anche informativo rivolto alla terza età, per favorire la condivisione di nozioni utili a prevenire situazioni di rischio.

La prima fase del progetto in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid 19 ha privilegiato forme di comunicazione pubblica principalmente on – line.

Partirà a breve una seconda fase, condivisa con tutti gli attori, per promuovere una più capillare campagna di sensibilizzazione con il coinvolgimento di personale qualificato della Polizia Locale e delle Forze di Polizia mediante la distribuzione di materiale informativo presso uffici postali, banche, farmacie, centri commerciali e supermercati, mercati rionali e circoli ricreativi.

Successivamente saranno anche calendarizzati, nei luoghi di principale aggregazione (circoli ricreativi, parrocchie, etc.) momenti di incontro con le istituzioni coinvolte nel pieno rispetto delle disposizioni di tutela della salute, per favorire una maggiore consapevolezza anche a supporto delle vittime che, al danno materiale, aggiungono un forte disagio psicologico maturando spesso un senso di colpa per non aver saputo gestire la situazione e sono restie a denunciare l’accaduto proprio per timore di essere colpevolizzate della propria buona fede.

Sul sito della Prefettura di Piacenza e del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato sono disponibili e consultabili le campagne e le iniziative adottate per informare gli anziani.