Valtidone Wine Fest 2024 annullata la tappa di Ziano di domenica 8 settembre

AGGIORNAMENTO – Viste le previsioni meteo avverse abbiamo deciso di annullare la tappa di Ziano Piacentino del Valtidone Wine Fest e la Festa dell’Uva che erano previste per domenica 8 settembre”, ha annunciato Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino.

“Inizialmente era prevista una leggera pioggia di breve intensità – ha aggiunto il primo cittadino -. Abbiamo aspettato con la speranza che potesse migliorare, ma poi le condizioni sono peggiorate e di concerto con la Pro Loco e con l’Associazione Sette Colli abbiamo deciso di annullare l’appuntamento. Considerato che tutte le attività erano all’aperto la decisione è stata inevitabile e stiamo già lavorando per trovare una nuova data nel calendario degli eventi che possa conciliarsi con il pubblico e con gli altri impegni di tutti gli attori che stanno lavorando al programma. Quanto prima comunicheremo la nuova data”.

Il Valtidone Wine Fest prosegue quindi domenica 15 settembre con la tappa di Alta Val Tidone in località Trevozzo con DiTerreDiCibiDiVini…DiOli. Domenica 22 settembre invece sarà la volta di Pianello Val Tidone con “Pianello Frizzante”.

Dopo la prima tappa di Borgonovo il Valtidone Wine Fest 2024 prosegue la 15esima edizione a Ziano. Anche nel 2024 l’evento celebra la vendemmia e il vino tra eccellenze gastronomiche, approfondimenti culturali e tanta convivialità, il tutto sullo sfondo di uno scenario paesaggistico straordinario.

Domenica 8 settembre

A Ziano Piacentino, il comune più vitato d’Europa, l’8 settembre la rassegna mette sotto i riflettori il Malvasia, declinato in tutte le sue varietà. Dal frizzante al fermo allo spumantizzato, dal secco al dolce, garantendo una varietà di abbinamenti unici che trovano in particolare nella pancetta il matrimonio perfetto. Abbinata alla storica Festa dell’Uva di Ziano, la rassegna Sette Colli in Malvasia, unisce nelle vie del centro per tutto il giorno l’aspetto enogastronomico a una proposta completa di eventi di intrattenimento e divertimento.

Il Valtidone Wine Fest, promosso dai 4 Comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Consorzio Vini Piacentini Doc, il supporto di Banca di Piacenza e delle cantine sociali del territorio – Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone – oltre ai partner locali.

Inoltre, per l’edizione 2024 il Valtidone Wine Fest è all’interno degli eventi del calendario di promozione turistica Val Tidone Assaggia e Passeggia.