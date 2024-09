Porta d’emergenza ostruita e senza aria condizionata, Nas in una residenza per anziani: denunciato il titolare

Nell’ambito delle verifiche disposte su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una Casa Residenza per Anziani in provincia di Piacenza, in Val d’Arda. Questa iniziativa mira a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle strutture socio-assistenziali e di riabilitazione, con l’obiettivo primario di tutelare la salute e il benessere degli anziani ospiti.

Durante l’ispezione hanno riscontrato che una porta di emergenza era ostruita, in modo da non permettere il passaggio all’esterno in caso di fuga. Per questo motivo, per il legale rappresentante della struttura è scattata la denuncia in stato di libertà.

I carabinieri hanno inoltre rilevato carenze strutturali. Tra queste il mancato funzionamento dell’impianto di ricambio aria e piccoli distacchi di intonaco in alcune camere destinate agli ospiti. Le autorità hanno prontamente segnalato tali carenze all’ASL competente, per adottare i provvedimenti necessari per ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e comfort all’interno della struttura.

L’attività ispettiva del NAS di Parma prosegue con l’obiettivo di assicurare che le strutture socio- assistenziali rispettino gli standard previsti dalle normative vigenti, garantendo così la massima tutela possibile agli ospiti.