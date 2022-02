Varata la pre-season del Piacenza Baseball! Memorial De Benedetti il 27 marzo

Prende forma il calendario pre-season del Piacenza Baseball, a poco meno di due mesi dalla partenza del campionato di Serie B. La squadra del riconfermato manager Gianluca Marenghi sta continuando le sessioni di lavoro al chiuso. Già domenica 27 febbraio si ritroverà sul diamante del De Benedetti per il primo raduno stagionale vero e proprio, quello che darà il via alla preparazione all’aperto.

Il mercato

Marenghi avrà a disposizione l’intera rosa dei riconfermati ai quali nel frattempo potrebbero aggiungersi nuovi innesti. Il mercato trasferimenti è nella sua fase finale ed anche la società biancorossa è impegnata in diverse trattative.

Nei prossimi giorni il terreno di gioco andrà incontro al consueto restyling consistente nella stesura del manto di terra rossa e contemporanea sbordatura del diamante. Confidando nel meteo favorevole si vuole arrivare nelle migliori condizioni alle prime uscite primaverili.

Marzo caldissimo

Il programma pre-season si aprirà il 13 ed il 20 marzo quando per due domeniche sarà al De Benedetti il Brescia (Serie A) per due allenamenti congiunti al termine dei quali sono previste partite amichevoli ad inning contingentati. Domenica 27 l’appuntamento clou con il XXIV Memorial “Giovanni De Benedetti”. Triangolare nel quale Piacenza ospiterà il Brescia ed i Campioni di Germania dell’Heidenheim Heidenkopfe.

Gli ultimi test per il Piacenza Baseball

Indubbiamente un evento di rilievo che la Società del presidente Imberti vuole offrire ai propri appassionati in apertura della stagione del Cinquantenario. Il 3 aprile ancora doppio incontro casalingo con i pari categoria del Reggio Emilia ai quali verrà ricambiata la visita sette giorni dopo in occasione di un triangolare che allo stadio Caselli vedrà in campo anche gli austriaci del Dornbirn Indians. Si tratterà dell’ultimo test perchè sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua, sarà tempo di campionato con l’Opening Day rappresentato dal derby ducale contro lo Junior Parma.

La partita è stata anticipata rispetto all’originale collocazione pasquale e la circostanza da lo spunto per evidenziare gli altri spostamenti operati sul calendario federale. Il doppio incontro di Avigliana del primo maggio è stato anticipato al giorno prima, sabato 30 aprile. Mentre la trasferta in terra sarda del 3 luglio ad Alghero vedrà il doppio impegno spalmato su due giorni. Gara1 sabato pomeriggio 2 luglio e gara2 domenica mattina. Questo per agevolare il rientro dei piacentini dalla Sardegna.

Un menù ricco in vista di un’annata per nulla banale in casa biancorossa, che si vorrebbe onorare con prestazioni sul campo degne di uno storico Cinquantenario.