Il forte boato ha svegliato i residenti intorno alle 3,30, a quell’ora i banditi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca di Piacenza a Trevozzo, in Alta Valtidone. I malviventi hanno squarciato lo sportello utilizzando dell’esplosivo, prima di entrare in azione avrebbero bloccato la carreggiata utilizzando un’auto. Le forze dell’ordine sono accorse sul posto in pochi minuti: gli autori dell’assalto erano già fuggiti, ancora da quantificare il bottino.