Varesina – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo una stagione piena di cambiamenti, vittorie, sconfitte e inseguimenti alla vetta, siamo arrivati all’atto finale: Piacenza pronto a tornare in campo per l’ultima gara stagionale contro la Varesina. I biancorossi non sono più padroni del loro destino e, per conquistare la promozione diretta, devono sperare in un passo falso del Caldiero Terme nella gara contro il Villa Valle, oltre a dover conquistare i 3 punti a Varese.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Somma, Artioli, Ndoye, Gerbaudo, Bachini, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini.