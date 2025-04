Modifiche alla viabilità in città e provincia, tutte le informazioni

Si comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento “Prima vera festa alla Besurica”, dalle ore 6 alle 20 di domenica 6 aprile, in via Perfetti, nel tratto di strada compreso tra la rotonda con via della Besurica e quella con via Braille, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione, mentre nell’area di parcheggio compresa tra via Perfetti, via della Besurica e via Martini è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato, senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h

Nel centro abitato di Ciriano (Carpaneto Piacentino), a tempo indeterminato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a seguito degli ultimi eventi meteorologici, si è sviluppato un fenomeno di cedimento dei muri di timpano e andatori del manufatto di attraversamento lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato nel centro abitato di Ciriano (Carpaneto Piacentino).

Poichè l’evoluzione del fenomeno può compromettere la completa transitabilità del manufatto, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo si dispone la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato, in prossimità della progressiva km 2+970 circa nel centro abitato di Ciriano nel territorio comunale di Carpaneto Piacentino, mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato a vista e con limite massimo di velocità di 30 km/h, dal 01/04/2025 a tempo indeterminato.