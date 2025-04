“Aggrediti e rapinati da tre ragazzini”, la denuncia di due giovani amici

Rapinati in pieno giorno da un gruppo di ragazzini. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa in via Farnesiana. Due amici di 14 anni stavano transitando nei pressi della chiesa Corpus Domini quando sono stati avvicinati da tre ragazzi, forse coetanei o comunque di qualche anno più grandi.

I tre avrebbero costretto i due amici a consegnare i contanti in loro possesso, poche decine di euro, poi si sarebbero allontanati. I due 14enni, a quel punto, hanno chiesto aiuto.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda, nel tentativo di comprendere cosa sia realmente accaduto e di identificare gli aggressori.