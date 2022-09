Caro energia inarrestabile, hotel nuovamente in difficoltà. Ludovica Cella (Federalberghi): “Bollette triplicate su costi già ingenti, proprio mentre ci stavamo riprendendo” – AUDIO

Caro energia inarrestabile, hotel nuovamente in difficoltà. Il Presidente di Federalberghi Piacenza ha parlato a Radio Sound del delicato momento storico vissuto dalle strutture del nostro territorio.

Non veniamo certo da un periodo felice. Comunque ci stavamo riprendendo grazie anche allo sviluppo del turismo a Piacenza, insomma eravamo contenti, ma questi continui rincari che troviamo nelle bollette ci portano a dover fare conti e scelte non sempre felici come l’aumento delle tariffe. Un aumento che poi si riversa sulle aziende, sia locali che non, perché a Piacenza c’è un turismo prettamente business. Quindi l’aumento delle nostre tariffe sarà un nuovo costo per ditte che già non stanno navigando in ottime acque, proprio come noi.

Quanto sono aumentate le bollette di luce e gas negli ultimi mesi?

Le percentuali sono altissime, il triplo rispetto a prima. In particolare sono aumenti su costi già veramente ingenti. Infatti un albergo che abbia un cliente oppure cinquanta, deve comunque rimanere aperto. Ad esempio le zone comuni sono sempre riscaldate. Il problema del costo dell’energia lo avevamo già prima, ma ora la situazione sta diventando insostenibile.

Caro energia inarrestabile, hotel nuovamente in difficoltà. Ludovica Cella (Federalberghi): AUDIO INTERVISTA