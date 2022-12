Un Piacenza in emergenza sfida la corazzata Vicenza

La situazione in casa Piacenza è sempre più complessa, almeno in termini di classifica. I biancorossi a due giornate dalla sosta natalizia, si ritrovano al penultimo posto (ed hanno gli stessi punti dell’ultima Triestina). A chi non seguisse la squadra verrebbe da pensare che ad ogni partita le avversarie abbiano vita facile. La realtà però è ben diversa. Il Piacenza ha certamente dei limiti, è la peggior difesa del campionato ed è anche probabilmente la squadra a fallire più occasioni da rete di tutto il girone, ma ciò non toglie che in questo momento agli uomini di Scazzola non stia nemmeno girando nulla. “Sono arrivati 0 punti in due gare in cui non abbiamo praticamente subito tiri in porta” ha replicato l’allenatore ai microfoni di Radio Sound.

Sabato pomeriggio l’impegno è complicatissimo: i piacentini saranno di scena al “Menti” di Vicenza contro una squadra che fino alla scorsa settimana era in vetta alla classifica, salvo poi essere scavalcati da Feralpi e Pro Sesto, dopo il pari ottenuto a Pordenone.

Intanto sul fronte societario, in attesa del cambio della guardia tra l’attuale presidente Pighi e la nuova cordata, fondata sull’impegno di Rigolli, Polenghi e dell’ex presidente Marco Gatti, si è verificato un “terremoto” annunciato: l’ex direttore sportivo Scianò, che continuava a ricoprire la carica di direttore generale ha presentato le sue dimissioni, rompendo un rapporto con il club che durava ormai da un decennio. Assieme a lui lasciano anche il Davide Battistotti (che faceva parte del CDA) ed il responsabile scouting Marco Pozzoli (LEGGI QUI).

Vicenza, una schiacciasassi

Una squadra votata all’attacco quella guidata dal tecnico Francesco Modesto che non perde una partita dai primi di novembre. Un 3-4-2-1, che ispira le doti dell’attaccante argentino Franco Ferrari che ha un passato anche con la maglia del Piacenza: l’ex biancorosso guida la classifica dei capocannonieri con 10 gol messi a segno in 18 giornate, di gran lunga il più prolifico del girone. In lotta per la vittoria del campionato i vicentini tenteranno di ritornare al punteggio pieno dopo il pari in esterna di Pordenone (2-2).

Scazzola, sarà ancora in emergenza

Le buone notizie dallo spogliatoio sono davvero poche: rientrano gli squalificati Cosenza e Munari e Parisi dopo una lunghissima assenza potrebbe rientrare in campo. Saranno ancora out Cesarini e Zunno, fermi per infortunio, da valutare le condizioni di Palazzolo, mentre Nelli che si è stirato contro la Pro Patria difficilmente sarà della partita. Squalificati dopo 5 ammonizioni Nava e Suljic. Insomma lo scacchiere del mister è ancora privo di pedine importanti.

La probabile formazione

Piacenza 4-4-2: Rinaldi, Parisi, Cosenza, Masetti, Rizza, Munari, Onisa, Persia, Gonzi, Morra e Rossetti. All Scazzola

Il turno di campionato

Sabato 17 dicembre, ore 14:30

Vicenza – Piacenza

Albinoleffe – Pordenone

Juve Next Gen – Virtus Verona

Novara – Trento

Padova- Mantova

Pro Patria – Sangiuliano

Pro Sesto – FeralpiSalò

Pro Vercelli – Lecco

Renate – Arzignano

Triestina – Pergolettese

La classifica

Pro Sesto e FeralpiSalò 34; Vicenza e Lecco 33; Pordenone 32; Pro Patria 28; Novara e Renate 27; Juve Next Gen e Pro Vercelli 26; Arzignano 25; Sangiuliano, Albinoleffe e Padova 23; Pergolettese 22; Mantova 20; Virtus Verona 19; Trento 13; Piacenza e Triestina 12

Oltre l’autismo Academy Cup

Sabato 17 Dicembre si terrà presso i campi sportivi di Podenzano il torneo intitolato “Oltre l’autismo Academy Cup”, che coinvolgerà i bambini classe 2012/2013 delle seguenti Società: Academy Moretti, Alsenese, Azzurra, Cadeo, Casteggio, Codogno, Piacenza Calcio, Rivazzanese, FB Oltrepo, Podenzano, San Bernardo e Spes Borgotrebbia.

Le dodici squadre si sfideranno in undici gare da 12 minuti l’una. La manifestazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sul tema dell’autismo. Durante l’evento vi sarà anche una lotteria benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Oltre l’autismo”. Alla fine del torneo, tutti i partecipanti riceveranno un premio speciale.