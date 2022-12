Il Piacenza calcio chiude il rapporto con Marco Scianò dopo 10 anni insieme. Salutano anche Battistotti e Pozzoli

Piacenza Calcio comunica la risoluzione consensuale con il Direttore Generale, dott. Marco Scianò. Contestualmente, il dott. Scianò ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione.

La Società, rinnovando a Marco la propria sincera stima, desidera ringraziarlo per l’impegno e la passione con i quali ha ricoperto, in questi ultimi dieci anni, il proprio ruolo, dimostrando abnegazione e spirito di sacrificio e lavorando sempre nel rispetto dei valori biancorossi.

Salutano anche Battistotti e Pozzoli

Piacenza Calcio rende noto che il sig. Davide Battistotti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione. La Società esprime a Davide il proprio ringraziamento per il prezioso apporto assicurato in tanti anni di proficua collaborazione.

Piacenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Responsabile Scouting, dott. Marco Pozzoli. Giunto in biancorosso nel settembre 2021, la Società di Via Gorra ringrazia Marco per l’operato e per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Settore giovanile

Piacenza Calcio comunica che Lorenzo Mosca, portiere della formazione Under 15 del settore giovanile biancorosso, è stato nuovamente convocato dal commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni, per l’amichevole di lusso contro i pari età del Napoli, in programma in data odierna alle 15.30 presso lo stadio comunale “Arena Giuseppe Piccolo” di Cercola (Na).

I giovani si sono ritrovati ieri, martedì 13, per il raduno, quindi l’allenamento di rifinitura e il ritiro pre gara. Il nostro tesserato Lorenzo Mosca è sceso in campo da titolare.