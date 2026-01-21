Videosorveglianza, il centrodestra: “Dal comandante Mussi dati sbagliati, con noi 120 telecamere quasi tutte funzionanti”

“In merito alle recenti dichiarazioni del Comandante della Polizia Locale di Piacenza, Mirko Mussi, pronunciate durante la celebrazione di San Sebastiano, riteniamo doveroso – per dovere di verità – fornire alcune precisazioni”. Inizia così la nota dei capigruppo di centrodestra in consiglio comunale: Luca Zandonella, Patrizia Barbieri, Sara Soresi.

LA NOTA DEL CENTRODESTRA

Il Comandante ha affermato di aver trovato, al suo arrivo, una situazione difficile in merito alla videosorveglianza, con 60 telecamere, di cui 20 non funzionanti. Tale affermazione non corrisponde al vero e fatichiamo sinceramente a capire da dove abbia estrapolato un dato così errato: come attestato da un documento ufficiale sottoscritto dallo stesso Comandante e protocollato nel novembre 2021 – allegato alla presente comunicazione – risultava che a Piacenza alla data citata fossero presenti 120 telecamere, di cui il 92% perfettamente funzionanti.

Questo dato conferma che l’amministrazione di centrodestra in carica fino al 2022 aveva significativamente investito e potenziato il sistema di videosorveglianza cittadino, dimostrando attenzione concreta con i fatti e non con le parole.

Tra le tante progettualità concretizzate, ricordiamo il bando ministeriale vinto per la prima volta nella storia del nostro Comune, con il quale abbiamo portato in un colpo solo 40 nuove telecamere, tra cui quelle a lettura targhe agli ingressi ed uscite dalla città, richieste da tantissimi anni dalla Questura prima del nostro mandato. Siamo ovviamente favorevoli alla prosecuzione di un lavoro di rafforzamento in questo settore, sia attraverso il miglioramento dei software, sia con il potenziamento dei nuclei operativi della Polizia Locale dedicati allo scopo.

Tuttavia, ci preme ribadire ai cittadini che la situazione trovata nel 2021 non era di difficoltà o carenza, bensì frutto di un lavoro avviato e consolidato negli anni precedenti. E dire il contrario sarebbe fare un torto a tutti gli uffici comunali che avevano lavorato duramente in questa direzione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy