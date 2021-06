VO2 Team Pink, Vittoria Grassi sul podio in Toscana

A Segromigno la “panterina” torinese ha centrato il secondo posto nella corsa per Allieve. Quarta la compagna di squadra ligure Irma Siri

Festa della Repubblica con podio e piazzamento per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista in Toscana nella corsa su strada di Segromigno, frazione di Capannori (Lucca). Al termine dei dodici giri previsti della gara per Allieve, le “panterine” hanno brillato nella classifica finale: alle spalle della lombarda Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), vincitrice per distacco, la torinese Vittoria Grassi ha regolato il gruppetto nello sprint per la seconda posizione, precedendo nell’ordine Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) e la compagna di squadra ligure Irma Siri. Per il sodalizio del presidente Massimo Arnesano, dunque, un secondo e un quarto posto in un 2 giugno positivo.

Allieve Segromigno

1° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po) 46 chilometri 800 metri in 1 ora 13 minuti 4 secondi, media 38,431 chilometri orari

2° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 5 secondi

3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

4° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

6° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

7° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service)

8° Eleonora Davigo (Ciclistica Bordighera)

9° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore).