Volley – Gas Sales Piacenza, ancora pochi giorni e si parte. Anastasi: “All’inizio lavoreremo sulle qualità individuali”

Una settimana esatta al primo momento ufficiale della stagione 2023-2024 di Gas Sales Piacenza. L’inizio della preparazione dei biancorossi è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 28 agosto presso il PalabancaSport.

Con tutta probabilità per quel giorno a disposizione del nuovo allenatore Andrea Anastasi ci saranno pochi giocatori: sei al massimo, a seconda anche di possibili ed ulteriori convocazioni con le Nazionali che già sicuramente impegneranno per almeno il mese di settembre Yuri Romanò, Leonardo Scanferla, Yoandi Leal, Ricardo Lucarelli, Antoine Brizard, Roamy Raul Alonso, Robbert Andringa e forse Fabrizio Gironi. Tutti gli altri effettivi dovrebbero invece essere presenti all’avvio dell’attività, compresi due dei tre volti nuovi: il palleggiatore Bruno Dias e il centrale Fabio Ricci.

Anche lo staff tecnico che coadiuverà Andrea Anastasi sin dal giorno del raduno non sarà al completo. Presenti il viceallenatore Antonio Valentini, l’assistente allenatore Matteo Bologna, il Fisioterapista Riccardo Anfosso. In questa prima fase la preparazione atletica sarà curata da Francesco Rizzi in attesa del ritorno di Davide Grigoletto impegnato con la Nazionale Svizzera. Lo scoutman Gabriele Antola si unirà al gruppo terminati gli impegni con la nazionale bulgara femminile.

Sottolinea Andrea Anastasi (coach Gas Sales Piacenza)

“È logico che sta per iniziare una preparazione particolare come capita sempre a squadre di prima fascia, cioè con pochi giocatori della rosa inizialmente a disposizione ed è evidente che da una parte a noi tecnici piace lavorare con la squadra al completo, ma comunque è una situazione che indica che ci sono in rosa giocatori importanti. L’idea è di lavorare nei primi quindici giorni in maniera progressiva per tastare le condizioni dei giocatori a disposizione. Poi svolgeremo un lavoro soprattutto sulle qualità individuali. E dopo le prime due settimane vedremo di aggregare qualche ragazzo del settore giovanile e vedremo se c’è qualche giocatore senza contratto che possa venire a darci una mano”.

Andrea Anastasi fissa anche gli obiettivi

“La squadra è identica a quella della scorsa stagione e questo è sicuramente un vantaggio visto che saremo al completo solo poco prima dell’inizio della stagione. Parteciperemo a quattro manifestazioni e mi aspetto di riuscire ad arrivare in finale di qualcuna di queste, sarà un campionato molto equilibrato, oltre a Trento, Perugia, Lube vedo molto bene Modena e Milano ha costruito una squadra di altissimo livello”

