Volley – Gas Sales Piacenza, Lorenzo Basso ai Mondiali con la Nazionale Under 17

Il libero Lorenzo Antonio Basso, giocatore del settore giovanile di Gas Sales Piacenza, da domani, sabato 17 agosto, sarà al lavoro a Milano al Centro Pavesi con la Nazionale Under 17.

Il giovane biancorosso, classe 2008, è stato convocato, su indicazione del Coordinatore Tecnico Vincenzo Fanizza e del 1° allenatore professor Luca Leoni, per partecipare al Campionato Mondiale Under 17 che si terrà in Bulgaria, a Sofia, dal 24 al 31 agosto.

La partenza per Sofia è prevista domenica 18 agosto dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Lo staff

Luca Leoni (1° allenatore), Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico), Davide Colombelli (Assistente allenatori), Stefano Recine (Dirigente Nazionali Giovanili), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Jacopo Kowalczyk (Medico), Saverio Di Lascio e Loris Palermo (Scoutman).

