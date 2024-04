Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì al Palabanca ultima giornata dei playoff 5° posto, arriva Civitanova 

Quinta ed ultima giornata del girone dei Play Off 5° Posto del campionato di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza, dopo quattro vittorie consecutive, scende in campo domani, mercoledì 17 aprile, (ore 20.30) al PalabancaSport, avversaria Cucine Lube Civitanova.

Già certa di giocare lunedì 22 aprile (ore 20.30) la Semifinale davanti al pubblico amico, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Civitanova cerca quella vittoria che le garantirebbe di mantenere il primo posto in classifica e poter giocare l’eventuale Finale al PalabancaSport.

Ai Play Off 5° Posto partecipano sei squadre: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Valsa Group Modena uscite perdenti dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, oltre a Cisterna Volley e Pallavolo Padova rispettivamente nona e decima in classifica al termine della Regular Season.

Le sei squadre stanno disputando un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Cucine Lube Civitanova si sono affrontate undici volte in Regular Season e Del Monte Coppa Italia: due i successi di Piacenza, nove quelli dei cucinieri. In questa stagione si sono affrontate due volte in Regular Season e una volta nella Semifinale di Del Monte Supercoppa: una vittoria per parte in Regular Season, vittoria della Lube nella Del Monte Supercoppa.

In questi Play Off 5° Posto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto le quattro partite giocate lasciando per strada un solo punto, Civitanova ne ha vinte due, l’ultima domenica scorsa con Cisterna.

Le parole di Robertlandy Simon, centrale Gas Sales Piacenza

“Il nostro obiettivo è arrivare a giocare in Europa nella prossima stagione e stiamo lavorando tanto in palestra per raggiungerlo. È logico che nessuno di noi avrebbe voluto disputare questi play off ma è andata è così e adesso che ci siamo abbiamo il dovere di provare ad arrivare fino in fondo. Stiamo mantenendo alta la professionalità e dobbiamo puntare all’obiettivo che abbiamo in testa. Fino ad ora siamo stati umili accettando quello che ci è successo nei quarti di finale dei play off scudetto, vogliamo chiudere questo girone al primo posto per potere giocare anche l’eventuale finale in casa, tutti ci mettiamo il cento per cento in palestra, anche chi sa già che il prossimo anno non sarà qui”.

5ª giornata

Rana Verona – Cisterna Volley

Gas Sales – Cucine Lube Civitanova

Valsa Group Modena – Pallavolo Padova

Classifica

Gas Sales p. 11; Rana Verona 10; Cucine Lube Civitanova 6; Cisterna Volley 4; Pallavolo Padova 3; Valsa Group Modena 2.