Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è la capolista Scanzorosciate

Match di alto livello domani alle 18 a Monticelli, dove in serie B maschile si sfideranno i padroni di casa della Canottieri Ongina e i bergamaschi dello Scanzorosciate nella quarta giornata d’andata del girone C.

Gli ospiti arriveranno in riva al Po con l’etichetta di capolista a punteggio pieno, con 9 punti frutto di tre vittorie – tutte in quattro set – contro Villa d’Oro Modena, Mirandola e Arredopark Dual Caselle. Dal canto loro, De Biasi e compagni sono a quota 4 e hanno rotto il ghiaccio sabato scorso ad Adro con il 3-1 a scapito della Radici Products dopo il punto conquistato a Grassobbio.

Donato De Pascali, direttore sportivo Canottieri Ongina

“Accogliamo la Zotup Scanzorosciate abbracciando il suo neo-presidente Andrea Rinaldi (grande ex giallonero da giocatore, ricordato a Monticelli con il soprannome di “Supremo”e tutt’ora detentore del record di punti in una partita, 40 in maglia giallonera) e altri amici come il ds Marco Benvenuti e coach Maurizio Fabbri auspicando di poter offrire a tutti gli spettatori il massimo impegno al fine di poter interpretare una gara aggressiva e avvincente. Ci siamo preparati per affrontare un team i cui accrediti recenti sono davvero importanti: Scanzorosciate viene da una stagione chiusa con +15 sulla seconda in classifica, dominando poi i play off e rinunciando successivamente all’A3. Dopo aver confermato tutti i loro effettivi “pesanti” hanno infine rinforzato il gruppo titolare pescando dalla serie A. È una di quelle gare dove le motivazioni non possono che essere naturalmente massimali, seppur all’interno di una stagione dove sarà vietato distrarsi ogni singolo sabato”.

Quindi aggiunge

“Da ormai due mesi stiamo lavorando in modo serrato e attivo con tutti i componenti dello staff cercando di perfezionare gli automatismi di squadra; i tre laterali e uno dei centrali titolari non erano nel roster nella scorsa stagione e anche i backup, giovani ma dotati di buonissime performance atletiche, hanno necessitato di un comprensibile periodo di affinamento per poter garantire il raggiungimento del massimo livello esprimibile. Ci auguriamo a breve di iniziare a raccogliere i primi frutti, sarebbe bello già da domani contro un’oggettiva corazzata”.

La classifica

Scanzorosciate 9, Modena Volley, Hokkaido Bologna, Stadium Mirandola, Ferramenta Astori, Kema Asola Remedello 6, Mgr Grassobbio, National Transports Villa d’Oro Modena 5, Canotttieri Ongina, Pallavolo Cremonese, Volley Veneto Benacus 4, Imecon Crema 2, Arredopark Dual Caselle, Radici Products, Univolley Carpi 0.