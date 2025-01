Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio affronta il Cr Transport terza in classifica

Primo impegno del 2025 per la Pallavolo San Giorgio da coach Matteo Capra che incrocia la strada del Volley Cr Transport, squadra della provincia di Cremona, terza forza del campionato. Il punto conquistato a Campagnola Emilia nell’ultimo turno di campionato, il torneo a Trescore Balneario (con Ostiano e Don Colleoni) ed il test congiunto la Pallavolo Alsenese (serie B2) ha dato dei buoni spunti tecnici per affrontare il difficile impegno con la massima concentrazione e provare a prendere punti in chiave salvezza.

Reduce dal successo nel recupero con l’Anderlini Modena per 3-0, il team cremasco, allenato da coach Vittorio Verderio e Gianpietro Vergine, si è ripreso il terzo posto in classifica, scavalcando Modena, ed è piena in lotta per i playoff promozione per la A2. Rispetto alla scorsa stagione, sono rimaste solamente tre giocatrici la schiacciatrice e capitana Anna Bassi e le due opposte Sara Lodi ed Ottavia Boffi, rinnovando completamente il roster con l’innesto delle alzatrice Francesca Bresciani (da Futura Giovani) e Claudia Nicoli (un rientro dopo il mezzo anno di stop per motivi di studio), le schiacciatrici Eugenia Ottino (da Volano) e Francesca Parise (da Offanengo), il libero Alice Labadini (da Crema), le centrali Sofia Fenzio (Busnago), Elena Gabrieli e Chiara Poggi (da Genova). Completa l’organico Matilde Boffelli.

Terza sfida in campionato tra piacentine e cremasche. I precedenti, giocati nella stagione 2021/2022 in B2, ha visto un successo per parte mentre la schiacciatrice Alessia Arfini è l’ex di turno, avendo giocato in maglia arancionera, dal 2020 al 2022. Dirigeranno l’incontro Patrizio Pastore della sezione Fipav di Varese e Barbara Roncati della sezione Liguria Centro, fischio d’inizio ore 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Ingresso 5 euro. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Volley Cr Transport.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 28; Volley Garlasco 26; Ripalta Cremasca 25; Volley Modena 23; Passione Valdarno 19; Montesport 18; Rubiera 17; Osgb Campagnola 16; Moma Anderlini13; V.P. Volley, Ambra Cavallini 11; Bsc Sassuolo 10; Crema 7; Pallavolo San Giorgio 6.