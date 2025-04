Fiorenzuola – Sammaurese 1-0: la rete di Ceravolo riapre il discorso salvezza. Cammaroto: “Un plauso ai ragazzi, ora pronti al tutto per tutto nelle ultime 4” – AUDIO

Visita il sito

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto vince 1-0 in casa contro la Sammaurese e trova 3 punti fondamentali per mantenere aperto il discorso salvezza e playout: decide la rete di Fabio Ceravolo su calcio di rigore al 29‘ del primo tempo.

Rossoneri sempre ultimi ma -2 dal 16esimo posto: i valdardesi si giocano tutto nelle ultime 4 partite.

La soddisfazione di Cammaroto

“In due settimane abbiamo recuperato tanti punti. Ho chiesto ai miei giocatori chi se la sentisse di giocare le partite fino all’ultimo, al di là della classifica. Chi è in campo ha risposto positivamente, ma non tutti lo hanno fatto. Il Ravenna? Non mi aspetto si scansi…ma le differenti motivazioni potrebbero giocare a nostro favore”

Primo Tempo (1-0)

12′ prima occasione per il Fiorenzuola con una bella azione che porta Oboe al tiro al volo con il destro: troppo debole e centrale, però, il suo tentativo

15′ altra occasione questa volta per Russo che si libera molto bene al tiro col mancino: pallone a lato di poco alla sinistra del palo

21′ punizione di Lomolino calciata direttamente in porta da posizione un pò lontana: non ha problemi Pozzer a bloccare la sfera

26′ primo tiro degli ospiti con Merlonghi che si libera al tiro con il destro: pallone molto distante, però, dalla porta difesa di Ansaldi

29′ Fiorenzuola in vantaggio su calcio di rigore con Fabio Ceravolo: bravissimo Boscolo Chio ad anticipare Pozzer su sponda di Ronchi e a guadagnare il penalty: freddo l’attaccante rossonero a portare avanti i rossoneri

35′ grandissima occasione per Ceravolo che riceve palla tutto solo in area ma non riesce a superare il portiere con il pallonetto

39′ grande azione di Masini per la Sammaurese sull’out di destra: salta di netto Sementa e poi va col destro in porta: fuori di poco il suo tentativo

Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola meritatamente in vantaggio: sarà importantissimo mantenere lo stesso atteggiamento anche nella ripresa per portare a casa i 3 punti.

Secondo Tempo (1-0)

46′ ci prova subito Bran dalla destra: pallone tra le braccia di Pozzer

48′ occasionissima per il Fiorenzuola con Lori prima e Russo poi: Lori con il mancino impegna Pozzer e sulla respinta Russo non riesce a trovare lo specchio della porta

60′ cambio per il Fiorenzuola: dentro De Ponti per Postiglioni

61′ triplo cambio per la Sammaurese: dentro Manuzzi, Gallo e Nisi per Sedioli, Mavanga e Ravaioli

69′ cambio in attacco per il Fiorenzuola di Cammaroto: dentro Piro per Oboe

70′ Gallo ci prova per la Sammaurese con un gran destro: pallone di poco alto sopra la traversa

72′ dentro Gavioli per Lori nei rossoneri

73′ altro brivido per il Fiorenzuola: lancio lungo per Merlonghi che aggancia con il mancino e va in porta, pallone a lato di poco

80′ dentro Carrozza per Sementa nel Fiorenzuola

87′ ultimo cambio nelle file del Fiorenzuola: dentro Niccolai per Bran per questi minuti finali coi rossoneri che si schierano col 3-5-2

Fiorenzuola che soffre nel finale ma riesce a portare a casa un importantissima vittoria in chiave salvezza. La rete di Ceravolo riapre tutto il discorso salvezza.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Ansaldi, Bran, Ronchi, Lomolino, Lori, Boscolo Chio, Postiglioni, Russo, Sementa, Oboe, Ceravolo. All. Cammaroto

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer, Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi, Sedioli, Maltoni, Ravaioli, Mavanga, Merlonghi, Gnigue. All. Protti