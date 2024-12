Volley, Serie B2 – Il coraggio non basta alla Rossetti Market Conad: ad Alseno passa Brescia (0-3)

Non basta il coraggio alla Rossetti Market Conad, che nell’ultimo impegno del 2024 cede 3-0 ad Alseno contro il Brescia Volley incassando il secondo ko interno stagionale in B2 femminile (girone E). Ancora una volta, è una forte formazione bresciana (l’altra era stata la Promoball Sanitars) a violare il palazzetto piacentino, per il resto di questa prima parte della stagione “off limits” per le altre avversarie. Alla squadra di Paolo Bergamaschi, non è bastata una prova gagliarda provando a lottare in ogni set, perché Brescia ha sempre trovato lo spunto decisivo, chiudendo così i conti. In casa gialloblù, 11 punti per la centrale Elisa Frassi e 9 per l’opposta Rachele Pioli.

“Il risultato forse è un po’ troppo severo per quello che si è visto in campo per gran parte della partita. Sono stati tre set combattuti fino a quota 18, poi a noi è mancata un po’ di concretezza in fase offensiva nei momenti decisivi. Brava Brescia che è riuscita a far meglio di noi in questo. Un po’ di rammarico c’è perché in casa nostra puntavamo a fare meglio e conquistare punti importanti, ma questa volta non ci siamo riusciti. Chiudiamo un inizio stagione sicuramente positivo, dove abbiamo raccolto un buon bottino. Ora ci godiamo qualche giorno di riposo meritato poi riprendiamo a prepararci per gli impegni di gennaio”.

La Rossetti Market Conad chiude il 2024 con l’ottavo posto in classifica a quota 15 punti a braccetto con il New Volley Adda, venendo superata nell’ultimo turno da Olginate e Collecchio. Per le gialloblù, un bilancio di 6 vittorie e 5 sconfitte che è sicuramente brillante per una formazione, quella piacentina, che punta alla salvezza.

Per Malvicini e compagne, la ripresa di campionato è prevista sabato 11 gennaio alle 21 a Gorgonzola contro la Delta Engineering, formazione più arretrata in classifica rispetto alle gialloblù.

ROSSETTI MARKET CONAD-BRESCIA VOLLEY 0-3

(20-25, 19-25, 19-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Mandò 5, Frassi 11, Pioli 9, Palazzina 3, Ghibaudo 6, Malvicini 6, Toffanin (L), Giova 1, Masotti 2, N.e.: Gandolfi, Konate, Amatucci, Bozzetti, Emani (L). All.: Bergamaschi

BRESCIA VOLLEY: Bianchini, Ducoli 8, Peli 11, Sandrini 11, Fontana 8, Frugoni 9, Sala (L), Silini, Bonardi 4, Curti (L), N.e.: Moriconi, Uzunova, Del Bono, Silini. All.: Bonfadini