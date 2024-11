Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio lotta, ma è la Bindi Valdarno a prendere i tre punti

La seconda gara casalinga delle tre consecutive non sorride alla neopromossa Pallavolo San Giorgio. Nonostante due set giocati alla pari sono state le toscane della Bindi Passione Valdarno a conquistare l’intera posta in palio

Due parziali combattuti e giocati alla parti contro una formazione esperta e fisicata che punta ad un ruolo da protagonista non bastano alla Pallavolo San Giorgio per prendere punti e muovere la classifica. Nonostante la sconfitta si è vista una squadra più combattiva rispetto al turno precedente contro Montesport.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Nonostante la sconfitta abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a quello con Montesport. A tratti abbiamo giocato alla pari contro le avversarie e magari con un pizzico di fortuna in più e qualche errore in meno, avremmo potuto andare al tiebreak. E’ stata una partita a tratti molto bella e combattuta, come dimostra la durata della partita, due ore mezza per solamente quattro set giocati. Quello che ci manca e che in certi momenti usciamo dalla gara con qualche errore gratuito di troppo che a questi livelli è fatale; purtroppo l’esperienza non si acquista ma si fa sul campo, abbiamo ragazzi giovani che affrontano questa categoria e ci vuole pazienza, con il tempo sono sicuro anche questo aspetto. Sappiamo che sarà un campionato difficile e di sofferenza ma siamo sulla strada giusta per meritare la salvezza”.

In settimana, mercoledì 6 novembre, Tonini e compagne recupereranno la seconda giornata a Sassuolo contro la Bsc Volley, nella gara rinviata per maltempo. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al PalaPaganelli di Sassuolo.

Pallavolo San Giorgio-Bindi Passione Valdarno 1-3

(18-25 26-24 25-27 21-25)

Pallavolo San Giorgio: Arfini, They 24, Sangiorgi, Marinucci 5, Gilioli 9, Camurri 20, Galelli (L), Lunardini, Tonini 2, Zorzetto 3, Cossali 7, Zoppi 1, Masciullo 6. All. Capra.

Bindi Passione Valdarno: N. Pancrazzi, Nannini, G. Pancrazzi, Ciancio (L), Matassini, Saveriano, Biondi, Caruana (L), Franci, Giardi, Tesanovic, Bartesaghi, Poli. All. Gazzotti.

Classifica

Volley Garlasco 11 punti; Fantini Folcieri Ostiano, Ripalta Cremasca 9; Passione Valdarno 7; , V.P. Volley, Rubiera, Moma Anderlini, Montesport 6; Crema, Volley Modena 3; Pallavolo San Giorgio, Ambra Cavallini 2; Osgb Campagnola 1 punto; Bsc Sassuolo 0.