La Juve Next Gen batte il Piacenza 2-0, per i biancorossi ora è ancora più in salita. Matteassi: “Proveremo a salvarci in tutti i modi” – AUDIO

Si allontanano ulteriormente le speranze del Piacenza di chiudere il campionato con la salvezza diretta. I biancorossi, senza idee e fuori condizione, cadono al “Moccagatta”, battuti 2-0 dalla Juventus Next Gen. Doveva esserci la reazione dopo la pessima prova del “Garilli” con il Sangiuliano. Il Piacenza, invece, non è riuscito a creare grossi grattacapi al portiere Crespi.

La squadra di Scazzola reclama per un calcio di rigore non concesso per presunto fallo su Gonzi nella prima frazione, ma per il resto la gara è tutta di stampo bianconero con un unico protagonista: Emanuele Pecorino. L’attaccante centrale della Juve sblocca la gara di testa all’inizio della ripresa, poi chiude i conti finalizzando un contropiede al 66′. I successi di Virtus Verona, Trento, Pergolettese e Sangiuliano rendono ora il cammino dei piacentini ancor più in salita. Il Piacenza conserva 4 punti di vantaggio sulla Triestina ultima in classifica.

Ora Cesarini e compagni dovranno cercare di ritrovare la verve positiva di un mese fa in vista della prossima sfida domenica 11 febbraio, alle 14:30 contro la Pro Vercelli tra le mura amiche.

Il direttore sportivo Matteassi ci mette la faccia: “Non siamo retrocessi, proveremo in tutti i modi a salvarci”

La partita

Secondo tempo

90′ Finisce qui! La Juve Next Gen batte il Piacenza 2-0 con doppietta di Pecorino.

88′ Calcio di punizione interessante per il Piacenza. Cesarini se ne incarica. La sua punizione termina di pochissimo oltre la traversa e poi colpisce la parte superiore della rete.

77′ Esce Munari, entra Zunno.

71′ Esce Pecorino entra Da Graca (Juventus). Entra Cudrig al posto di Sekulov (Juventus).

67′ Entra Cesarini al posto di Gonzi

66′ Pecorino raddoppia. Azione di contropiede dei bianconeri, concluso da Pecorino che prova l’uno contro uno con Accardi. Entra in area da sinistra, la palla si impenna di colpo e batte ancora Nocchi. Juventus Next Gen – Piacenza 2-0

Biancorossi senza idee e senza gioco. Diventa difficile costruire azioni pericolose.

61′ Entra Sersanti per Iocolano.

Adesso è un Piacenza molto offensivo con il 4-4-2, Gonzi va a fare l’esterno a sinistra.

Entra Rizza per Cosenza, Piacenza che passa alla difesa a 4. Esce anche Plescia, al suo posto Luppi.

Sekulov prova il tiro abbondantemente a lato.

50′ Ammonito Cosenza

47′ Gol della Juventus Next Gen: colpo di testa di Pecorino dopo un cross dalla sinistra, Nocchi non riesce ad intervenire. Juventus Next Gen – Piacenza 1-0

Inizia la ripresa.

Entra Chierico nelle file del Piacenza.

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Poche occasioni, ma i biancorossi reclamano per un fallo da rigore su Gonzi.

41′ Lancio di Poli, c’è l’inserimento da dietro di Iocolano che prova a calciare al volo. Palla alta sopra la traversa.

35′ Colpo di testa di Pecorino, Nocchi con un colpo di reni la mette in angolo. Rinvio della difesa del Piacenza.

Gonzi cade a terra in area di rigore, dopo aver saltato Ricco, ma per il direttore di gara è tutto regolare! Ora il Piacenza attacca,

Cross di Gonzi sul primo palo dove arriva Plescia che non riesce a deviare il pallone correttamente. A quel punto Munari prova a toccare il pallone ed ottiene il corner. Se ne incarica Suljic: è uno schema che libera Parisi. Sugli sviluppi Morra prova la palombella, ma senza fortuna.

27′ Ammonito Accardi e punizione dal limite per la Juve, poco oltre al vertice sinistro dell’area di rigore biancorossa. Se ne incarica Iocolano, ma la barriera respinge.

Sekulov si invola verso la porta di Nocchi, Il portiere biancorosso però lo anticipa.

Errore in uscita Nocchi su un traversone di Iocolano, fortunatamente era tutto fermo per fuorigioco dei bianconeri,

22′ Ammonito Plescia.

20′ Primo tiro in porta del Piacenza: Gonzi colpisce centralmente. Crespi blocca.

16′ Cross di Munari, Plescia cerca di impattare sul primo palo, ma arriva tardi all’appuntamento con il pallone.

13’Secondo corner per la Juventus. Sugli sviluppi Barbieri di piattone in controbalzo ha l’occasione del vantaggio: la palla gli si alza nettamente e la conclusione è totalmente fuori misura,.

11′ Sekulov si accentra e ci prova di sinistro: palla abbondantemente sopra la traversa.

8′ Primo corner per il Piacenza. Sugli sviluppi Persia prova il tiro al volo, Crespi riesce a bloccare.

5′ Persia commette fallo su Pecorino. Calcio di punizione per la Juventus dalla corsia di destra. Se ne incarica Iocolano, sugli sviluppi Poli prova a schiacciare il pallone di testa nell’area piccola: palla fuori dallo specchio della porta. Prima vera occasione della partita.

4′ Cross di Parisi, Crespi esce in due tempi dopo una reiterata azione dei biancorossi.

2′ Primo corner della partita: è per la Juventus. Sugli sviluppi prova il tiro Ricco, ma con la deviazione di Huijsen la palla esce abbondantemente.

Iniziata al Moccagatta

Classica maglia bianconera per la Juventus, tradizionale maglia biancorossa per il Piacenza.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2) – Nocchi; Accardi, Cosenza, Nava; Parisi, Munari, Suljic, Persia, Gonzi; Morra, Plescia. All.: Scazzola.

A disposizione: Tintori, Reclaf, Rizza, Cesarini, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Vianni, Zanandrea, Capoferri, Onisa.

Juventus (3-4-3) – Crespi; Huijsen, Poli, Riccio, Turicchia , Barranchea, Besaggio , Barbieri; Sekulov, Pecorino, Iocolano. All.: Brambilla.

A disposizione: Raina, Saona, Stramaccioni, Da Graca, Nzouango, Compagnon, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Palumbio, Cerri, Sersanti.