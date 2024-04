Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio espugna Cerea e resta al comando della classifica

Con questa vittoria, la sedicesima in campionato, la Pallavolo San Giorgio resta al comando della classifica del girone E con un punto di vantaggio su San Damaso che ha superato 3-0 Soliera nel derby modenese, mentre porta a sei il gap su Cerea e restano otto nei confronti della Pallavolo Alsenese. Ottima vittoria di squadra ed in particolar modo di Galelli, diventata una certezza per la categoria ed ha dato sicurezza alla squadra, ed ottima priva di Cossali, costante in tutta la partita. Lo staff tecnico ha fatto ruotare tutto il roster, e questo fattore è decisivo nel quinto set con la San Giorgio è stata più fresca nel chiudere i punti importanti.

La cronaca

Le piacentine di coach Capra scendono in campo con Erba-Tonini, Gilioli-Arfini, Cossali-Marinucci e Galelli libero. La San Giorgio parte bene, 1-5, ma si fa raggiungere dalle veronesi, 7-7. Arriva un nuovo allungo delle ospiti con Gilioli che chiude un punto dopo un’ottima difesa, 8-13. Cerea non molla, prima agguanta la parità e poi mette la freccia, 18-16. Le giallobiancoblù non mollano e giocano la carta Polletta per Arfini ed è un ace della schiacciatrice romagnola a a rimettere in equilibrio il set, 22-22. Ancora bel punto di Polletta ed il punteggio viene capovolto, la Sangio si regala una palla set, si ai vantaggi e Tonini chiude 26-28.

Il secondo parziale è molto simile al precedente. La San Giorgio che schiera Polletta nel sestetto base, parte bene, 4-7, Cerea non molla e si porta in vantaggio, Gilioli pareggia i conti, 12-12, e le padrone di casa con un ace segnano il 16-14 e mantengono il break di vantaggio sino al 20-20. Strappo finale ancora per Cerea che si porta sul 24-21 ma la San Giorgio non molla e rientra un gara con un parziale di quattro a zero (Camurri, Marinucci e d ace di San Giorgio) si porta sul 24-25. Cerea annulla la palla set ma Gilioli mette a segno il 25-27.

La fase più calda

Terzo parziale equilibrato sino al 13-13, Cerea allunga sul 16-13 costringendo coach Capra a chiamare iil time out. Il divario non cambia e Cerea si porta sul 21-16 e con ace segna il 25-19, riaprendo l’incontro. L’onda di entusiasmo contagia Cerea anche nel quarto set, 6-2, 11-8 e 14-10. Camurri segna il 16-14 ed arriva la controreazione della Sangio che ha la forza di segnare il 17-19 e 18-20.Nel finale Cerea è più precisa ed infila il filotto che porta la partita al set corto (25-22).

Tonini e compagne dominano il tiebreak al cambio campo lo score è 3-8, un pallonetto di Gilioli da posto 4 segna il 5-10. La San Giorgio resiste al recupero veronese ed un muro di Cossali consegna la vittoria alla squadra piacentina, 7-15.

Nel prossimo turno che coincide con la terz’ultima gara della stagione la Pallavolo San Giorgio affronterà il Volley Davis 2c , sabato 27 aprile alle ore 18, presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica.

Pall. Cerea-Pall. San Giorgio 2-3

(26-28 25-27 25-19, 22-25 7-15)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 3, Polletta 13, Sangiorgi 1, Marinucci 4, Gilioli 21, Camurri 4, Galelli (L), Lunardini, Tonini 18, Arfini 2, Cossali 10, Zoppi 8. All. Capra.

Classifica

Pall. San Giorgio 55 punti; San Damaso 54; Cerea 49; Pall. Alsenese 47; Volley Davis 2c, Be One 40; Piadena 38; Galaxy Volley 36; Moma Anderlini 30; Soliera 27; Top Volley 24; Mirandola 23; Viadana 12; Spakka Volley 2. Piadena e Moma Anderlini una gara in meno. Viadana e Spakka Volley retrocesse in serie C.