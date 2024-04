Volley, Serie B1 – L’Everest si ritrova nella sfida con Ravenna e vince 3-0

Vittoria in tre parziali per l’Everest MioVolley che si lascia alle spalle la sconfitta patita la scorsa settimana con Modena condannando Ravenna, che aveva speranze ormai fortemente ridotte, alla retrocessione in serie B2. Partita mai in discussione per la formazione di coach Mazzola cui mancano solo due tasselli prima del termine del campionato.

Avvio piuttosto netto da parte del MioVolley che si ritrova a condurre con un forte margine di vantaggio (16-5) difficilmente colmabile per le ospiti che non rientrano più in partita e si arrendono sullo score di 25-12.

L’Everest apre in avanti anche il secondo parziale (8-6) distendendosi negli scambi successivi (16-10). Per il Mosaico Ravenna la reazione arriva ma non è sufficiente per lanciare una rimonta con il MioVolley che prosegue nella sua marcia fino al 25-18.

Nel terzo set il Mosaico è avanti nel primo frangente (6-8) ma la situazione cambia radicalmente perchè la squadra di coach Mazzola spinge e ribalta lo score (16-10): il set non varia più la sua inerzia e si arriva senza sussulti al 25-16 finale.

EVEREST MIOVOLLEY-MOSAICO VOLLEY RAVENNA 3-0

(25-12; 25-18; 25-16)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 8, Naddeo 16, Moretti 6, Cornelli 14, Ducoli 2, Scarabelli, Passerini, Guaschino 6, Negri 9, Nedeljkovic 2, Fizzotti (L). NE: Bianchini. All. Mazzola

MOSAICO VOLLEY RAVENNA: Bacchi 6, Bacchilega 7, Oleino 4, Gennari 2, Testi 3, Engaldini 2, Benzoni 1, Sbano, Vianello (L). NE: Bendoni, Bucella, Caruso. All. Tisci-Falco

Busa Trasporti archivia la serie C con una sconfitta: Corlo vince 3-0

Il Busa Trasporti chiude il suo campionato nella trasferta di Formigine che nulla poteva valere in termini di classifica (la retrocessione era arrivata la scorsa settimana nella sfida con il Team 03): il MioVolley esce sconfitto in tre parziali di fronte a Corlo che termina la sua stagione al quarto posto.

Avvio di gara nel segno dell’equilibrio tra le due formazioni: si gioca punto a punto con un buon piglio del Busa Trasporti che riesce a tenere testa alle padrone di casa fino alla volata finale dove è Corlo a prevalere sul punteggio di 25-21.

Girandola di variazioni nel secondo set con il sestetto MioVolley che cambia quasi radicalmente rispetto a quello del primo parziale. Il Busa Trasporti parte con convinzione ma Corlo si rimette in marcia e passa in avanti sul 17-12: è lo spunto decisivo perchè il parziale si chiude 25-17.

Altre variazioni nella formazione del Busa che prova a riaprire la gara ritrovandosi nel finale con una lunghezza di vantaggio nello score (20-21): qui è Corlo però a cambiare diagonale e passo riuscendo poi a prevalere 25-22.

AS CORLO HIDROMEC-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-0

(25-21; 25-17; 25-22)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Barocelli, Padrini, Boiardi, Galibardi, Ferri, Zucchi, Cordani, Bertolamei, Martino, Gandolfi, Burzoni (L), Cricchini (L). All. Leggeri-Parenti