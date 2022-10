Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera il Calanca Persiceto in tre set

Seconda vittoria nel campionato di B2 (girone F) e seconda consecutiva per la formazione piacentina di coach Matteo Capra che festeggia al meglio l’ottantesima panchina nella difficile trasferta bolognese

Tre punti in trasferta, lontano dalle mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica, mancavano dallo scorso 2 aprile (3-1 contro la VAM), che muovono ancora la classifica della Pallavolo San Giorgio, ora seconda in classifica, se pur in coabitazione con Mirandola ed Anderlini, dietro all’imbattuta Gossolengo.

Coach Capra schiera Guccione, Zoppi, Chinosi, Galelli, Camurri, Arfini ed Erba. L’inizio gara è equilibrato, 10-10, ed il tecnico piacentino cambia la diagonale con Tonini e Perini per Erba e Chinosi e Camurri segna il 12-16 a favore della San Giorgio. La Calanca Persiceto chiama tempo, Zoppi allunga sul 15-18 ma le bolognese accorciano 17-18; Arfini in mani out e Tonini danno il nuovo strappo alle piacentini, 18-22, tuttavia la squadra di casa rientra in partita (21-22), Camurri chiude il discorso, 22-25.

Nel secondo parziale la Pallavolo San Giorgio prende subito il largo, 5-10 con un muro di Guccione, Tonini per il 7-12. Capra cambia ancora la diagonale e la musica non cambia, Arfini griffa il 13-20. Guccione dai nove metri sigla il 15-22 e fa partire i titoli di coda che terminano con il 17-25 di Tonini. Sul velluto il terzo set, chiuso 13-15, dove c’è stato spazio anche per Maronati al debutto con la maglia della Pallavolo San Giorgio.

Calanca Persiceto-Pallavolo San Giorgio 0-3

(22-25, 17-25, 13-25)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri 10, Arfini 10 , Gilioli, Chinosi 5, Tonini, Guccione 10, Zoppi 8, Marinucci, Erba, Maronati 2, Perini 1, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Miovolley 9 punti; Cai Volley Stadium, Pall. San Giorgio, Moma Anderlini Modena 7; Davis Veman 2c 6; Galaxy Inzani Parma, Fos Wimore 5; Pol. Riva 4; Arbor Interclays 3; Rossetti Market Conad Alsenese, Giusto Spirito Rubiera, Vtb Aredici Bologna 2; Calanca Persiceto 1, Inox Meccanica sul Mincio 0.

Serie D – SangioPode sconfitta in casa, la Team 03 passa in tre parziali

Prima sconfitta casalinga, seconda consecutiva in campionato per la formazione di coach Danilo Dalmonte contro la Emme Zeta Maxi Moto

Combattuti i primi due parziali persi dalla Sangio Pode sul filo di lana nei confronti della formazione dell’ex Filippo Amani e Laura Tacchini (per due stagioni libero della B2), le padrone di casa non riescono a reagire e rientrare in partita e la Emme Zeta Maxi Moto vince facile.

“I primi due set é stata la differenza nel servizio. Il terzo come loro hanno allungato i primi punti . Noi abbiamo perso fiducia” commenta coach Danilo Dalmonte.

Volley Sangio Pode-Emme Zeta 0-3

(22-25, 24-26, 13-25)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli. All. Dalmonte.