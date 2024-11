Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad, è tempo di derby piacentino: assalto alla Vivi Energia VAP

Secondo derby piacentino stagionale per la Rossetti Market Conad nel campionato di serie B2 femminile (girone E), con le gialloblù di Alseno di scena domani (sabato) alle 20,30 a San Nicolò contro la Vivi Energia VAP. Le giovani padrone di casa allenate da Andy Delgado precedono in classifica con 7 punti, due in più della squadra allenata da Paolo Bergamaschi, reduce dal successo casalingo al tie break di sabato scorso contro Busnago.

Le parole di coach Bergamaschi

“Dopo Busnago affrontiamo nuovamente una squadra giovane come la VAP, sappiamo benissimo le loro qualità ed è un sestetto fisicamente molto prestante. Da parte nostra saranno fondamentali l’approccio e l’aggressività, dovremo essere bravi già al servizio per creare problemi alla loro ricezione e inoltre essere più ordinati possibile. Ci saranno momenti dove la VAP entrerà in palla e lì non dovremo perdere la testa. Per noi è importante confermare quanto fatto sabato scorso in termini di atteggiamento, crescita di gioco e qualità. Sarà una partita tosta, ci conosciamo, abbiamo già giocato due amichevoli e inoltre è un derby, che in quanto tale ha sempre un sapore particolare”.

Nelle fila gialloblù, non mancano le ex come per esempio la laterale Alessia Masotti e la centrale Mari Konate.

Classifica

Promoball Sanitars 15, Volley Lurano 95 13, Brembo Volley Team, Cartiera dell’Adda 12, Brescia Volley 10, Galaxy Collecchio 9, Vivi Energia VAP 7, Electro Adda Olginate, Spazio Conad Busnago 6, Rossetti Market Conad 5, Delta Engineering Gorgonzola, New Volley Adda, Decalacque River Volley 3, Prefabbricati Moioli VB 91 1.