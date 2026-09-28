A Cassano di Ponte dell’Olio arriva la Castagnata, il 4 ottobre polenta, caldarroste e musica. Domenica 4 è in programma una giornata dedicata ai sapori d’autunno, alla buona tavola e al ballo liscio. L’invito è della Pro Loco Amici di Cassano. Profumo di caldarroste, piatti della tradizione piacentina e musica da ballo: a Cassano di Ponte dell’Olio è tempo di Castagnata.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre, quando gli stand gastronomici saranno pronti ad accogliere il pubblico già a pranzo con un ricco menù dedicato ai sapori della tradizione. Tra le proposte ci saranno polenta e cotechino oppure gorgonzola, insieme a pissaréi e fasò (con la “o” chiusa), salame cotto, salumi, patatine, pattona, dolci e, naturalmente, caldarroste.

Ad accompagnare le specialità gastronomiche non mancheranno i vini della Val Nure, per un pranzo all’insegna dei prodotti del territorio.

Non poteva mancare anche una proposta più originale: per gli amanti dello street food sarà disponibile un panino gourmet con cotechino alla piastra, bacon, cipolle caramellate e peperoni grigliati.

E dopo aver mangiato, spazio alla musica e al divertimento. Nel corso della giornata si ballerà infatti sulle note dell’orchestra Paolo Bertoli, con il tradizionale ritmo del liscio a fare da colonna sonora alla festa.

Un appuntamento che mette insieme gastronomia, convivialità e musica, nel segno dell’autunno e delle tradizioni locali.

La Castagnata di Cassano è un invito della Pro Loco Amici di Cassano, pronta a dare il benvenuto a tutti coloro che vorranno trascorrere una domenica in compagnia, tra piatti tipici, castagne e una pista da ballo.