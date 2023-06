Addio a Silvio Berlusconi, Foti (FdI): “Ha scritto la storia del centrodestra”. De Micheli (Pd): “Divisi dalle idee ma non è mai mancato il rispetto”

Anche la politica piacentina esprime cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi ha scritto la storia del centrodestra, ha incarnato l’esempio della laboriosità italiana e del coraggio della migliore imprenditoria nazionale. Non se ne va solo un grande politico, ma una persona di grande umanità, esempio di lungimiranza illuminata, generoso e grande sportivo. A nome dei deputati di Fratelli d’Italia porgo alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia le più sentite condoglianze e li stringo in un caloroso e sincero abbraccio. Grazie per tutto Silvio”, commenta Tommaso Foti.

“Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Silvio Berlusconi, alla comunità politica di Forza Italia, all’amico Fedele Confalonieri, a Mondadori e Mediaset. Negli anni in cui è stato un protagonista della storia italiana ci hanno diviso le idee, ma non è mai mancato il rispetto”, scrive Paola De Micheli.

Bandiere a mezz’asta a palazzo Chigi in segno di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Anche la Camera e il Senato avevano deciso di esporre le bandiere a lutto in memoria del leader di FI, morto questa mattina a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.

“Berlusconi è stato uno degli uomini più generosi, ottimisti, veraci che abbia mai conosciuto. Amava stare in mezzo alla gente e la trattava tutta allo stesso modo, ministri e persone comuni. Ha cambiato il verso della politica e anche la mia vita. Gli devo molto, gratitudine ed affetto non mancheranno mai”, scrive Massimo Polledri.