Da in escandescenze durante un controllo e aggredisce gli agenti di polizia, 18enne bloccato e arrestato

Aggredisce i poliziotti e una volta caricato sulla Volante sfonda il vetro dell’auto. I fatti sono accaduti ieri sera, 4 gennaio. Una pattuglia dell’esercito, impiegata nell’operazione Strade Sicure, stava transitando davanti al liceo Respighi, in piazzale Genova, quando ha notato un giovane e lo ha fermato per un normale controllo.
Il ragazzo, 18enne tunisino, con precedenti, ha iniziato ad assumere atteggiamenti poco collaborativi costringendo gli operatori a chiamare in ausilio anche una pattuglia della polizia.
All’arrivo delle Volanti, il 18enne ha dato in escandescenze: i poliziotti lo hanno bloccato e caricato a bordo della vettura di servizio. A quel punto, il 18enne ha iniziato a prendere a calci i vetri danneggiando l’auto. La polizia lo ha così arrestato.