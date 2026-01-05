Da in escandescenze durante un controllo e aggredisce gli agenti di polizia, 18enne bloccato e arrestato

5 Gennaio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piazzale Marconi ancora una rissa
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Aggredisce i poliziotti e una volta caricato sulla Volante sfonda il vetro dell’auto. I fatti sono accaduti ieri sera, 4 gennaio. Una pattuglia dell’esercito, impiegata nell’operazione Strade Sicure, stava transitando davanti al liceo Respighi, in piazzale Genova, quando ha notato un giovane e lo ha fermato per un normale controllo.

Il ragazzo, 18enne tunisino, con precedenti, ha iniziato ad assumere atteggiamenti poco collaborativi costringendo gli operatori a chiamare in ausilio anche una pattuglia della polizia.

All’arrivo delle Volanti, il 18enne ha dato in escandescenze: i poliziotti lo hanno bloccato e caricato a bordo della vettura di servizio. A quel punto, il 18enne ha iniziato a prendere a calci i vetri danneggiando l’auto. La polizia lo ha così arrestato.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover