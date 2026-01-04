Serie B – La Bakery lotta con orgoglio, Herons Montecatini lascia il segno nel quarto quarto

Sconfitta casalinga per Bakery Basket Piacenza, che al PalaBakery cede a Fabo Herons Montecatini 73-86 dopo tre quarti di altissimo livello, come dimostrano i punteggi parziali: Piacenza avanti alla fine dei primi due periodi, sotto di appena un punto dopo 30 minuti. Gli ospiti di coach Romeo Sacchetti indirizzano la gara solo nei 5’ conclusivi, anche grazie alla loro fisicità, che schiaccia il tentativo di reazione biancorosso.

La cronaca della gara

Aukstikalnis e Giombini aprono i conti per i toscani, le incursioni di Abba e la tripla di Dore ribaltano subito il risultato (7-6). Montecatini fatica al tiro, mentre Bocconcelli non perdona da fuori, poi Dore completa il gioco da tre punti per il 15-8. Abba si fa ancora sentire e interrompe la striscia ospite dai liberi, Ricci e un canestro in acrobazia di Bocconcelli indirizzano al 24-16 dopo 10’.

Nel secondo quarto, sono soprattutto i 5 punti di Dore a tenere avanti la Bakery, che deve fare i conti col ritorno di Herons. Biancorossi che viaggiano sul +5 ancora grazie a Abba, che risponde al solito Aukstikalnis, implacabile da fuori. La tripla di Dore fa sperare nell’allungo, ma è sempre il lituano a tenere a contatto gli ospiti. All’intervallo, Bakery avanti 41-39.

Nel terzo quarto, Montecatini passa avanti per la prima volta dai minuti iniziali e con Sgobba e Zugno mette la testa avanti di 5. Dore e Abba (dai liberi) tengono a contatto i padroni di casa, ma il sorpasso del numero 14 è subito ribaltato dal gioco da tre punti di Rossi (50-52). Borriello prende canestro e fallo per il +3 Piacenza, poi spara da lontanissimo per il nuovo vantaggio in una partita ora molto equilibrata. A fine terzo, Herons avanti 61-62.

Il break di inizio quarto parziale è tutto di Natali e Zugno, Abba accorcia con tiro in allontanamento e tocca quota 20 punti sul 63-69. Ancora Zugno per il +9 Montecatini, che cerca la fuga, con gli appoggi di Borriello e Dore a riavvicinare Piacenza. Montecatini scappa definitivamente con la tripla dall’angolo di Rossi, Piacenza depone le armi dopo una prova di grande orgoglio.

Si chiude 73-86, nel minuto finale in campo anche i giovani biancorossi Beccari, Villa e Scardoni. Prossimo impegno per Bakery Piacenza domenica 11 gennaio alle ore 18 in casa di Elachem Vigevano 1955.

Bakery Piacenza-Fabo Herons Montecatini 73-86

(24-16, 41-39, 61-62)

Bakery Basket Piacenza: Giannone, Morvillo 5, Bocconcelli 8, Villa, Ricci 4, Beccari, Korlatovic, Dore 24, Borriello 10, Banella, Abba 22, Scardoni. All. Salvemini.

Fabo Herons Montecatini: Rossi 20, Zugno 15, Natali 11, Aukstikalnis21, Mastrangelo, Kamate, Chinellato N.e, Dell’Uomo N.e, Pascarella N.e, Sgobba 7, Giombini 12. All. Sacchetti.

