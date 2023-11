Alla Cattolica il progetto My Mentor tocca quota 100, un ponte lanciato tra università e futuro

Al via la nona Edizione del percorso di orientamento professionale My Mentor Cattolica. Tra Cremona e Piacenza si raggiunge la cifra tonda: 100 Mentor per 100 Mentee.

Prosegue la staffetta dei saperi, che per la nona edizione si replica nei campus di Piacenza e Cremona grazie al progetto MyMentor. Parliamo del percorso di orientamento professionale e di avvicinamento al mondo del lavoro dell’Università Cattolica che, nato 8 anni fa nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Gestione d’Azienda, profilo General Management si è esteso a 10 corsi di laurea magistrale delle facoltà di Economia e Giurisprudenza e Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

L’affiancamento

Così ieri sera si è compiuto l’abbinamento tra Mentor, professionisti affermati spesso laureati dell’Università Cattolica, a Mentee, studenti degli ultimi anni di corso interessati a ricevere consigli per il proprio orientamento professionale, sulla base di specifiche aree di interesse. Un affiancamento che durerà per 6 mesi assicurando una speciale opportunità di crescita personale e professionale.

Gli interventi

Ai saluti istituzionali di Marco Trevisan, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, del professor Francesco Timpano per la facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Angelo Manfredini, direttore del campus di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica, sono seguiti gli interventi di interverranno Fabrizio Capocasale, Max Traversone e Giuseppe Ghittoni, componenti del Comitato Scientifico MyMentor, seguiti da Mentor senior Silvano Bassi e Fabrizio Campione che hanno illustrato il ruolo degli Ambassador Mentor

Al termine delle testimonianze sono state abbinate le coppie di mentor e mentee, che hanno raggiunto la quota 100.