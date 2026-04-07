Trasporto pubblico sempre più ecologico, sale a dieci unità la flotta urbana SETA di mezzi full electric

Il trasporto pubblico urbano di Piacenza compie un importante passo in avanti nel segno della decarbonizzazione, dell’efficienza energetica e del miglioramento della qualità complessiva del servizio: da oggi, con l’immissione in esercizio di 7 nuovi autobus full electric, si completa la fornitura di 10 mezzi ad impatto ambientale zero (di cui i primi 3 già in servizio da marzo 2025), acquistati grazie ad uno stanziamento di 7,5 milioni di euro di fondi PNRR assegnato nel 2022 al Comune di Piacenza.

NUOVI MEZZI MAN LION’S CITY 12E

Grazie a quelle risorse è stata inoltre realizzata presso il deposito SETA di via Arda un’infrastruttura di ricarica ultra-rapida che – disponendo di ben 25 postazioni – può ora operare a pieno regime ed è già strutturata per un prossimo incremento della flotta pubblica a trazione elettrica.

I nuovi mezzi full-electric MAN Lion’s City 12Ead impatto zero sono stati presentati ufficialmente questa mattina presso il Municipio di Piacenza alla presenza della Sindaca Katia Tarasconi, del Vicesindaco Matteo Bongiorni e della Presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo. SETA era rappresentata dalla Presidente Elisa Valeriani, dall’Amministratore Delegato Riccardo Roat e da Dario Meli (Consigliere di Amministrazione in rappresentanza di Piacenza), mentre per Tempi Agenzia era presente l’ Amministratore Unico Paolo Garetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli E-bus Lion’s City 12E sono prodotti da MAN Truck & Bus (Gruppo Volkswagen), uno dei principali produttori di veicoli commerciali a livello europeo. I 10 mezzi acquistati da SETA per Piacenza sono configurati in allestimento urbano a 3 porte ed hanno una lunghezza di 12 metri.

Il layout

Il loro layout interno, studiato per facilitare la movimentazione a bordo, permette di accogliere fino a 79 passeggeri di cui 29 con posto a sedere, oltre a disporre di una postazione attrezzata per ospitare passeggini o carrozzine ad uso di utenti con disabilità motorie. Il pianale, integralmente ribassato su tutte le 3 ampie porte di accesso, favorisce le operazioni di salita e discesa dei passeggeri anche con problemi di deambulazione.

La trazione è assicurata da una catena cinematica integralmente elettrica, in grado di azzerare totalmente le emissioni di inquinanti emessi dal veicolo durante la marcia; anche rumorosità e vibrazioni sono drasticamente ridotte, assicurando comfort di bordo superiore a quello dei veicoli endotermici di analoghe dimensioni.

Autonomia

L’autonomia è di circa 300 Km, assicurata dal pacco batterie “NMC” dalla capacità nominale di 480Kw ricaricabile tramite apposite prese Plug-In, capace di assicurare la copertura del servizio senza dover ricorrere a ricariche durante l’arco della giornata. I nuovi MAN Lion’s City 12E sono dotati dei più moderni sistemi tecnologici di sicurezza: videocamere di controllo della marcia e riconoscimento segnali stradali, avvertimento di ostacoli all’interno angolo cieco, mantenimento della carreggiata, visione dall’alto per agevolare la visione nelle manovre di svolta sono solo alcuni dei sistemi a supporto e tutela del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada scelti da SETA per questi nuovi mezzi.

Non mancano gli ormai consolidati sistemi di geolocalizzazione, l’impianto di climatizzazione integrale a regolazione automatica e ad alta efficienza, la videosorveglianza interna/esterna, il dispositivo per il conteggio automatico dei passeggeri, l’impianto wi-fi di bordo, a cui si aggiungono i sistemi di bigliettazione contactless oltre a diverse prese USB a disposizione dei passeggeri per la ricarica dei propri device.

IMPIANTO DI RICARICA ULTRA-RAPIDA PER BUS ELETTRICI

La flotta elettrica di SETA viene ricaricata in modalità ‘overnight’ grazie all’impianto realizzato nel 2025 presso il deposito aziendale di via Arda. Nel piazzale del deposito è stata realizzata un’area di ricarica con 25 postazioni ultra-rapide, ognuna in grado di erogare fino a 180 kW di potenza per veicolo; l’impianto è alimentato da una power unit con una potenza totale di oltre 1200 kW.

La potenza erogata dal sistema consente una ricarica completa degli E-bus di SETA durante la notte, permettendo così di mantenere inalterati gli orari di servizio giornalieri. Inoltre, i caricabatterie supportano la condivisione dinamica della potenza, distribuendo l’energia disponibile tra i vari punti di ricarica in base alle esigenze rilevate in tempo reale di ciascun e-bus collegato.

A differenza della ricarica statica, che ripartisce equamente la potenza tra i veicoli senza tenere conto del loro fabbisogno effettivo, questa tecnologia ottimizza velocità ed efficienza della ricarica. L’impianto è stato realizzato da Kempower (società finlandese specializzata nella produzione di soluzioni di ricarica rapida in corrente continua) in collaborazione con TSG Italia.

DICHIARAZIONI DELLE AUTORITA’ INTERVENUTE

“Oggi è un giorno importante per il trasporto pubblico piacentino, che grazie all’introduzione di mezzi a trazione completamente elettrica diventa più ecologico e più confortevole. Il rinnovamento della flotta ed il suo miglioramento dal punto di vista ambientale sono elementi prioritari del nostro operato, , e diventare elemento di attrattività per nuovi utenti, mentre chi già utilizza quotidianamente il bus per i propri spostamenti in città apprezzerà di certo questi nuovi mezzi, moderni e silenziosi, ad alto contenuto di innovazione tecnologica” ha commentato con soddisfazione Elisa Valeriani, Presidente di SETA.

“Oggi si completa il progetto PNRR per quanto riguarda SETA nel bacino di Piacenza – ha commentato Riccardo Roat – e non sarà superfluo sottolineare che ciò avviene nel rispetto delle rigide scadenze fissate. Questi nuovi mezzi elettrici contribuiscono al rinnovamento della nostra flotta, la cui età media scende ulteriormente, e saranno operativi principalmente sulla linea urbana MB, una delle linee maggiormente utilizzata dagli utenti piacentini”.

La qualità dell’aria

“Questi nuovi mezzi urbani di SETA ad impatto zero daranno un importante contributo al miglioramento della qualità dell’aria nell’ambito urbano, consentendo di offrire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico sempre più moderno, ecologico ed accessibile. Ringrazio quindi SETA e tempi Agenzia che hanno fatto un ottimo lavoro di squadra, frutto non solo dell’operato dei dirigenti ma anche di tutti i lavoratori che, ognuno per la propria parte, vi hanno contribuito” ha dichiarato la Sindaca Katia Tarasconi.

“Oggi raccogliamo i frutti di un ottimo e prezioso lavoro di squadra, fatto di interlocuzioni quotidiane con il gestore e Tempi Agenzia per migliorare e rendere sempre più attrattivo il servizio di trasporto pubblico locale, che ha un ruolo centrale nelle politiche portate avanti da questa Amministrazione. Il rinnovamento della flotta è un pezzo importante di queste politiche, ed ha importanti ricadute positive non solo per gli utenti ma anche per chi lavora ogni giorno per garantire questo servizio, essenziale per la nostra comunità” ha sottolineato l’Assessore Matteo Bongiorni.

Un lavoro impegnativo

Dario Meli ha rimarcato che “E’ per me motivo di orgoglio vedere oggi concretizzato il lavoro svolto nell’organo amministrativo di SETA, lavoro impegnativo ma di grande soddisfazione e che è reso più agevole dalla grande sinergia instaurata tra l’azienda, l’Amministrazione comunale e Tempi Agenzia”.

“Oggi – ha dichiarato Paolo Garetti – stiamo dando dimostrazione di come tutto il sistema del trasporto pubblico piacentino stia lavorando con grande senso di collaborazione per raggiungere obiettivi strategici comuni: valorizzare il servizio, ammodernare il parco mezzi, migliorare l’offerta complessiva, incrementare l’utenza e rendere il servizio sempre più ecocompatibile. Grazie a questi nuovi mezzi elettrici, che si affiancano alla cospicua flotta alimentata a metano, il servizio urbano a livelli di emissione diventa quasi ad impatto zero. Da oggi, inoltre, sarà anche più silenzioso, avvicinando l’obiettivo della riduzione di impatto acustico che è una delle richieste ricorrenti da parte dei cittadini”.

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