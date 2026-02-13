Maltempo nel fine settimana, allerta arancione per frane: ruscelli e torrenti sorvegliati speciali

Allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza. A questa si aggiunge un’allerta gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori.

Per la giornata di sabato 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto. Si prevedono inoltre innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti delle soglie 1, più probabili nel settore centro-occidentale della regione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy