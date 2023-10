Alpha_Zeta.Wav, al via il bando. Brianzi: Creare con la musica occasioni formative per i giovani” – AUDIO

Promuovere occasioni formative per i giovani. E’questo il principale obiettivo di “Alpha_Zeta.Wav – Parole e musica delle nuove generazioni”. E’ stato pubblicato sul sito web www.comune.piacenza.it il bando del progetto da realizzarsi all’interno del progetto “Costellazione – Giovani connessioni creative” con il contributo dell’associazione GA/ER e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Alpha_Zeta.Wav

Per attuare l’iniziativa – spiega l’Assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi – è previsto un contributo pari a 10mila euro. L’intento è quello di creare occasioni formative per i giovani in ambito musicale, con la realizzazione di attività laboratoriali e divulgative da svolgere in un’ottica di valorizzazione dei centri aggregativi comunali, in particolare del Centro musica Giardini sonori.

Il bando sarà attivo fino al 2 novembre 2023

Il Comune di Piacenza vuole individuare un soggetto o una rete di soggetti pubblici, privati o del privato sociale a cui concedere contributi per la realizzazione di attività laboratoriali-divulgative rivolte ai giovani aspiranti musicisti. Il tutto per favorire da parte loro l’acquisizione di competenze tecniche, linguistiche ed espressive utili alla produzione di musica di qualità.

Come si svolgerà il progetto?

I giovani avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore. Sviluppare le loro aspirazioni creative durante workshop in orario extrascolastico, ottenere precise indicazioni circa le possibilità di sbocco professionale e di formazione in ambito musicale. Inoltre i ragazzi potranno partecipare a momenti di socializzazione e aggregazione informale con i loro coetanei.

In questo presente è fondamentale l’aggregazione

E’ così. Infatti è molto importante questo aspetto aggregativo, anche attraverso la musica, che dobbiamo sostenere assolutamente.

Tra le attività da realizzare nell’ambito del progetto, rientra l’organizzazione di un talk per le scuole con l’intervento di un artista di livello nazionale da realizzarsi nella mattinata di giovedì 29 febbraio presso il Teatro Municipale di Piacenza (messo a disposizione dal Comune senza costi per il gestore). Un’iniziativa per promuovere una riflessione diffusa sulle tematiche affrontate durante il progetto, in coordinamento con la Consulta Provinciale Studentesca”.

Il bando

La proposta progettuale, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire al Comune di Piacenza entro le ore 12 di giovedì 2 novembre, con le seguenti modalità: consegna a mano presso gli sportelli Quic di viale Beverora 57 (in questo caso fa fede il timbro di ricevimento apposto a cura dell’ufficio Protocollo) oppure spedizione via Pec a: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it da casella di posta certificata o email generica.

Tutte le informazioni in merito alle modalità di adesione al bando sono reperibili sul sito www.comune.piacenza.it. Per eventuali ragguagli è possibile contattare il Servizio Piacenza Giovani all’indirizzo politichegiovanili@comune.piacenza.it, oppure telefonando ai numeri 0523 492516 e 492004.