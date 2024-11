Altri Percorsi, la rassegna al via al Municipale il 5 novembre con la scrittrice e performer Arianna Porcelli Safonov

Dopo la Prosa, prende il via al Teatro Municipale di Piacenza anche la programmazione di Altri Percorsi. A inaugurarla un monologo dell’autrice, scrittrice e performer Arianna Porcelli Safonov: “FIABAFOBIA”, collana di racconti che indaga sulle fobie che ci accompagnano, per ridere e per pensare. Appuntamento martedì 5 novembre alle ore 21 per la XXI Stagione di Prosa curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e ilsostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Altri Percorsi: Arianna Porcelli Safonov

Come spiega Arianna Porcelli Safonov, «Fobia vuol dire paura e “paura” include nella propria radice l’indoeuropeo -pat che vuol dire percuotere, abbattere. Potremmo dire che le paure ci abbattono e che veniamo giornalmente percossi dalla fobia. Non è un buon inizio per un monologo comico. La risata però è il linguaggio che serve per entrare dentro ad uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale. Siamo passati dal “Non abbiate paura” di Giovanni Paolo II al “Restate a casa” in un batter d’occhio, da “Andrà tutto bene” alla vigile attesa. Sin dai tempi dell’Uomo Nero, ogni anno viene prodotto un nuovo soggetto che dovrà farcela fare sotto».

E prosegue: «Quando ero piccola si doveva aver paura di Chernobyl, poi c’è stata la Mucca Pazza, l’arsenico nell’acqua, i testimoni di Geova. Poi sono arrivati i musulmani e dopo il 2001 se vedevi un arabo che avesse fatto la sciagurata scelta di comprarsi una cartella Invicta, eri in grado di allontanarti con un record da far piangere Usain Bolt. Dopodiché sono arrivatigli immigrati ma ora non se li fila più nessuno perché ci sono il virus, la peste suina e, se non bastasse, una bella guerra. Ma non ci bastano le paurose proposte dai suggeritori mediatici: vogliamo di più! E anche grazie al clima di terrore mondiale ci spertichiamo in fobie personalizzate che ci percuotono con mille bastoni: dai serpenti, ai ragni, all’aereo, alle malattie veneree, ai batteri di ogni tipo che potrebbero aggredirci al tavolino del bar, dalla fobia degli uomini e delle donne con cui potremmo riprodurci a quella dell’acqua alta e molto altro di pauroso e di ridicolo che viene giustificato con “Scusa, è che c’ho la fobia!” “Fiabafobia” è una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. “Fiabafobia” è stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare».

Arianna Porcelli Safonov è romana con padre italo-russo. Laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume, ha vissuto a Roma, New York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi alla scrittura satirica, a partire dal blog di racconti umoristici, “Madame Pipì”. Per Fazi Editore ha pubblicato “Fottuta Campagna” e “Storie di Matti”. Dal 2014 è in tour con diversi progetti di satira e critica umoristica al costume sociale: “Piaghe”, “Il Rìding Tristocomico”, “Egozoico”, “Diritto civile ed altre parolacce”, “Tumorismo”, “Omeophonie”, “Fiabafobia”, “Consigli di bellezza per periferie”, sono alcuni titoli dei suoi monologhi con i quali viaggia l’Italia. Nel 2020 ha scritto e condotto il format TV per LaEffe “Scappo dalla città”. Dal 2022 scrive per il mensile 2TerraNuova2 una rubrica umoristica. I suoi monologhi sono diventati virali sul web.