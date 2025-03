Rugby – Pomeriggio nero per i Lyons: Mogliano passa al Beltrametti 23-8

Giornata da dimenticare per i Lyons, che non onorano il ritorno al Beltrametti: contro un Mogliano tutt’altro che irresistibile i Leoni offrono una prova insufficiente, piena di errori, nervosismo e indisciplina, che serve agli ospiti su un piatto d’argento una vittoria agevole. Tre cartellini gialli, una sequenza di errori e falli interminabile condanna i bianconeri a un pomeriggio in salita, di cui davvero resta poco da salvare.

La cronaca

Il primo squillo è dei Lyons, con un calcio di punizione conquistato in zona offensiva trasformato in tre punti da Steenkamp dopo 7 minuti. Per assistere a un’altra marcatura dei Lyons bisognerà aspettare un’ora di cronometro, mentre il Mogliano prende campo e fiducia appoggiandosi alla sua rimessa laterale. All’11’ Peruzzo risponde dalla piazzola, e al 18’ arriva il sorpasso con un altro calcio di punizione firmato dall’estremo biancoblu. I Leoni non riescono a risalire il campo, sono confusionari in attacco e in difesa le percussioni di Carraro e Brevigliero fanno sempre strada.

Alla mezz’ora la svolta della partita. Una serie di falli sulle maul costruite da Mogliano porta all’assegnazione di una meta di punizione, che oltre ai sette punti costa il cartellino giallo a Torres. Il Mogliano sfrutta la superiorità numerica nel finale di frazione per allungare nel punteggio, con Peruzzo che imbecca Zulian all’ala per la seconda meta dei veneti. Mogliano in vantaggio per 3-18 all’intervallo.

Secondo tempo

Non cambia lo spartito nella ripresa, con i Lyons troppo imprecisi e fallosi e Mogliano che riesce a contenerli. Viene prima cancellata una meta segnata in azione di contropiede da Zulian per un tocco in avanti, poi al 55’ i Lyons si condannano con le loro mani. Portillo viene ammonito per proteste lasciando i suoi ancora in inferiorità numerica in zona difensiva, e sull’azione successiva Mogliano riesce a sfondare con Finotto su assist di Sarto.

Notte fonda per i bianconeri, che subiscono un’altra ammonizione per un placcaggio pericoloso di Ruiz e restano addirittura in 13 contro 15, senza però subire punti. Nel finale la partita si innervosisce, con un altro cartellino estratto all’indirizzo del mediano veneto Bellotto, e una serie di richiami all’ordine del direttore di gara. I Lyons abbelliscono il punteggio con una bella meta firmata da Castro al 67’, ma non riusciranno più a ricucire il distacco.

I Leoni torneranno in campo domenica 6 aprile sul campo dei Rangers Vicenza per la 17° giornata di Serie A Elite.

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 8-23 (3-18)

Marcatori: p.t. 7’ cp Steenkamp (3-0), 11’ cp Peruzzo (3-3), 18’ cp Peruzzo (3-6), 31’ m Mogliano (3-13), 39’ m Zulian (3-18). s.t. 54’ m Finotto (3-23), 67’ m Castro (8-23)

Sitav Rugby Lyons: Castro; De Klerk, Gaetano (59’ Liebenberg), Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A. (61’ Dabalà); Portillo, Bance (56’ Bottacci), Cisse (46’ Moretto); Cemicetti (46’ Ruiz), Salvetti; Torres (64’ Carones), Minervino, Acosta (43’ Libero) (48’ Acosta) (64’ Maggiore). All. Urdaneta

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo; Zulian (70’ Bertolissi), Dal Zilio (cap), Vanzella, Sarto; Garbisi (48’ Favaretto), Bellotto; Finotto (60’ Semenzato), Brevigliero (60’ Stefani), Pontarini (72’ Sangiorgi); Baldino, Carraro; Spironello (41’ Gallorini), Ferraro (41’ Gasperini), Pisani (41’ Aminu). All. Casellato

Cartellini: 31’ Giallo a Torres (SITAV Rugby Lyons), 52’ Giallo a Portillo (SITAV Rugby Lyons), 55’ Giallo a Ruiz (SITAV Rugby Lyons), 66’ Giallo a Bellotto (Mogliano Veneto Rugby)

Calciatori: Steenkamp 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Peruzzo 2/3, Favaretto 0/1 (Mogliano Veneto Rugby)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Mogliano Veneto Rugby 4

Player of the Match: Guglielmo Carraro (Mogliano Veneto Rugby)