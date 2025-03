Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio cede il passo Moma Anderlini (0-3)

Si ferma a tre il filotto di vittorie consecutive della Pallavolo San Giorgio che dopo i successi su Ostiano, Rubiera e Garlasco, è stata superata in tre parziali dalla giovane compagine modenese della Moma Anderlini. Rimpianti nel primo set con le compagine giallobiancoblù in vantaggio.

Nel primo set la Pallaovlo San Giorgio parte bene, 2-7 con un ace di Cossali, e 10-15, attacco vincente di Camurri. A questo punto si spegne la luce l’Anderlini in fila un filotto di otto a zero, anche grazie ad alcuni errori in attacco della giallobiancoblù, che ribalta il punteggio sul 18-15. They ferma l’emorragia ma l’inerzia è in mano alle padrone di casa che chiudono 25-21.

Il secondo è stata equilibrato sino al 13-13, l’Anderlini allunga 16-13, e la Sangio rientra sul 17-17. Controbreak delle padrone di casa regala un nuovo allungo sul 23-19, Cossali e Sangiorgi accorciano ma non basta l’Anderlini si impone 25-23. Il terzo viaggia sulla falsa riga del precedente, equilibrio sino al 17-17 dopodichè l’Anderlini trova il break, sino sl 23-21. Un ace di Zoppi riporta le squadre in parità sul 23-23, ma non baste la squadra di casa taglia il traguardo dei 25-23, prendendo tre punti in chiave salvezza.

Nonostante la sconfitta la Pallavolo San Giorgio resta la decimo posto della classifica, in attesa della gara di oggi tra Ambra Cavallini e Montesport ed il recupero tra Montesport e Crema, con due punti di vantaggio su Sassuolo, sconfitto dal V.P. Volley al tiebreak. Nel primo turno Tonini e compagne affronteranno il Volley Modena che grazie alla vittoria su Rubiera ed alla contemporanea sconfitta di Garlasco a Crema, conquista il secondo posto in classifica per un migliore quoziente set rispetto alle pavesi. La gara si giocherà sabato 5 aprile alle 18 a San Giorgio Piacentino, presso il palazzetto dello sporti di viale Repubblica.

Moma Anderlini-Pall. San Giorgio 3-0

(25-21 25-23 25-23)

Moma Anderlini: Spaziano, Gollini, Spada, Rademacher, Cervi, Renieri, Mazzieri, Piron, Susio, Gamba, Sartori, Simond, Pedrolli, Guerra (L), Cornelli (L). All. Maioli.

Pallavolo San Giorgio: They, Sangiorgi, Marinucci, Gilioli, Camurri, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto, Cossali, Zoppi, Masciullo, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 52; Volley Garlasco, Volley Modena 46; Bindi Passione Valdarno 42; Ripalta Cremasca 39; Osgb Campagnola 31; Moma Anderlini 30; , V.P. Volley 28; Rubiera 27; Pallavolo San Giorgio 25; Bsc Sassuolo 23; Montesport 21; Ambra Cavallini 14; Crema 8.