Apre il tesseramento al Pd, martedì sera di festa ai Giardini Merluzzo

Un Festa per il tesseramento al Partito Democratico per il 2023 tra rinnovi e nuove iscrizioni. L’avvio della campagna per le iscrizioni 2023 sarà il 9 maggio alle ore 18, data in cui il Partito Democratico di Piacenza ha scelto di tenere una vera e propria “Festa del tesseramento”. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà al Giardino Merluzzo, presso la Luppoleria, in via Alberoni a Piacenza e darà la possibilità a tutti i partecipanti di iscriversi al PD e contestualmente alla federazione giovanile dei Giovani Democratici per tutti gli under 29.

“La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico ha avuto una forte eco nel panorama politico nazionale con ovvie ricadute anche sui territori, specialmente quelli emiliani, già casa della nuova segretaria dem. Schlein ha anche generato un forte richiamo per chi, negli anni precedenti, aveva sempre guardato al PD come riferimento politico pur non facendone parte – il popolo degli elettori – o per chi vi si era allontanato in disaccordo con alcune scelte di carattere nazionale o ancora per chi, pur condividendo valori democratici e progressisti, aderiva ad altre forze politiche o semplicemente non aveva una casa di riferimento”.

“La Festa del tesseramento sarà dunque l’occasione nella quale esponenti locali di Articolo Uno e di Piacenza Coraggiosa manifesteranno la propria decisione di far parte del Partito Democratico. Le prime adesioni sono arrivate proprio dalle fila di Piacenza Coraggiosa con il portavoce Alessandro Fornasari, l’Assessora Serena Groppelli e i consiglieri comunali Boris Infantino e Matteo Anelli pronti a prendere la tessera il prossimo martedì”.

“