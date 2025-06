Atletica – Piacenza trionfa a Castelnuovo ne’ Monti: Ragazzi d’oro nelle prove multiple, bronzo per i Cadetti

Una giornata rovente in tutti i sensi quella di sabato 15 giugno, che ha visto l’Atletica Piacenza imporsi con autorità ai Campionati di Società Ragazzi e Cadetti di Prove Multiple, disputati sotto un sole implacabile sul campo sportivo di Castelnuovo ne’ Monti. In un clima torrido, i giovani biancorossi hanno dato prova di carattere, determinazione e talento, portando a casa risultati straordinari.

Protagonisti assoluti della giornata i Ragazzi dell’Atletica Piacenza, autori di una vera e propria impresa sportiva: primi in classifica con un totale di 10.158 punti, lasciando dietro ogni altra squadra e dominando la competizione con prestazioni da incorniciare.

Ragazzi da applausi: dominio nel Tetrathlon

Nel Tetrathlon A (60m piani, salto in alto, peso e 600m), la squadra composta da Lorenzo Cremona, Edoardo Millione e Milo Perotti ha lottato con coraggio sotto un sole cocente. In particolare, Milo Perotti ha conquistato uno splendido argento individuale con 2356 punti, mentre Edoardo Millione, con una prova solida e continua, ha sfiorato il podio classificandosi quarto con 2142 punti, a un soffio dalla medaglia.

Non da meno il gruppo impegnato nel Tetrathlon B (60hs, lungo, vortex e 600m): Francesco Campanelli, Pietro Lepri e Leonardo Sverzellati hanno dato tutto, dimostrando grinta e affiatamento. Le fatiche combinate dei sei atleti hanno permesso di raggiungere un risultato storico per la società piacentina, che ha festeggiato una vittoria netta e meritata.

Bronzo per i Cadetti nell’Esathlon

Anche i Cadetti non sono rimasti a guardare: nel complesso Esathlon (100hs, lungo, alto, giavellotto, disco e 1000m), la squadra formata da Valentino Palpi, Nicolò Losi e Icaro Cretella ha ottenuto un brillante bronzo a squadre, confermando la solidità del vivaio dell’Atletica Piacenza. In evidenza Nicolò Losi, miglior individuale tra i biancorossi con 3207 punti, autore di una prestazione completa e determinata.

L’orgoglio dei tecnici e del presidente

Dietro questi straordinari risultati si cela l’incessante e appassionato lavoro di un team tecnico che non lascia nulla al caso. I tecnici Giuliano Fornasari e Luca Pedretti, che seguono con attenzione e dedizione la categoria Ragazzi, e Lorenzo Perazzoli e Piero Masarati, guida esperta per i Cadetti, sono stati veri e propri artefici di queste prestazioni. Il loro impegno quotidiano è stato premiato in una giornata che resterà a lungo nella memoria della società.

A bordo pista, come sempre, il presidente Fabrizio Dallavalle, che non manca mai una trasferta e che segue con passione ogni passo dei suoi giovani atleti. Il suo entusiasmo contagioso e la sua costante presenza rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per tutta l’Atletica Piacenza.

Una giornata di sport, sudore e successi che ha premiato una società solida, costruita sui valori della fatica, dell’unità e della formazione dei giovani. L’Atletica Piacenza può guardare al futuro con fiducia, forte di un presente già ricco di soddisfazioni.