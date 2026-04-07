Karate – Grande successo di Piacenza al Trofeo interregionale Oipes di Gerenzano

Ancora un eccellente risultato agonistico per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi.
La squadra piacentina ha infatti partecipato al Trofeo interregionale Oipes, svoltosi a Gerenzano (Varese), ottenendo un risultato di grande prestigio: su 13 atleti partecipanti (di cui uno impegnato in doppia categoria), sono state conquistate ben 14 medaglie complessive, suddivise in 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi.
Un bottino che ha permesso alla società di classificarsi al primo posto nella specialità kumite (combattimento libero), confermando l’elevato livello tecnico del gruppo.
Medaglie d’oro:
- Ginevra Livelli (juniores)
- Lorenzo Centonze (under 21)
- Ishaq Kouhaih (under 14)
- Viola Ziliani (under 14)
- Nicole Famà (under 12)
- Camilla Imberti (under 12)
- Noemi Vitan (under 12)
Medaglie d’argento:
- Aicha Kouhaih (cadette)
- Elia Famà (under 14)
- Ginevra Sampino (under 12, all’esordio)
- Carlotta Sampino (under 12, all’esordio)
Medaglie di bronzo:
- Mia Vera (under 14)
- Yahya Fellous (under 14)
- Ginevra Livelli (under 21)
I prossimi impegni agonistici per la società piacentina saranno l’Open League di Riccione, gara FIJLKAM valida per il ranking della nazionale italiana nelle categorie cadetti, junior e under 21, e la Coppa Italia CSEN in programma a Pescara.