Baseball – Le giovanili del Piacenza ai blocchi di partenza

Il prossimo fine settimana segnerà l’inizio ufficiale di tutta l’attività agonistica del baseball, inclusi i campionati giovanili. Dopo un inverno trascorso in palestra tra allenamenti e tornei indoor — nei quali le rappresentative biancorosse si sono messe in evidenza — è finalmente tempo di tornare sui diamanti all’aperto, dove per tutta la primavera e l’estate saranno protagoniste le giovani leve.

“Abbiamo lavorato intensamente in palestra, ottenendo progressi evidenti — spiega Davide Bertonazzi, tecnico dei più piccoli — e aiutando anche chi si avvicinava per la prima volta a questo sport. Siamo arrivati secondi nella Divisione Young del circuito indoor parmense, ma a essere sinceri non sono i risultati o la classifica la nostra priorità. Fino ai 14 anni puntiamo soprattutto al divertimento: la partecipazione ai campionati serve a trasmettere impegno, rispetto delle regole e corretto rapporto con l’avversario. Vincere o perdere conta relativamente”.

Per la nuova stagione, il Piacenza si presenta — anche grazie alla collaborazione con la vicina Codogno — con diverse formazioni: minibaseball, Under 12, Under 15 e Under 18. Proprio quest’ultima, iscritta come Codogno, ha già iniziato il proprio campionato con una vittoria contro Milano.

“Con l’U18 il discorso cambia — prosegue Bertonazzi — perché si tratta di ragazzi più esperti, alcuni dei quali giocano già nei campionati senior di Serie B o addirittura Serie A. In questo caso l’obiettivo è formarli come giocatori completi, e anche il risultato assume un peso più rilevante”.

Nel campionato Under 15, il Piacenza affronterà Reggio Emilia, Poviglio, Sala Baganza, Collecchio, Junior Parma e le due squadre del Crocetta Parma. L’Under 12, invece, sfiderà Langhirano, Sala Baganza B, Crocetta Parma B e Junior Parma B.

“I recenti e straordinari risultati della nazionale italiana al World Baseball Classic hanno acceso un interesse inusuale per il nostro sport — conclude Bertonazzi — portando molti nuovi ragazzi ad avvicinarsi a mazze e guantoni. Siamo convinti che il baseball rappresenti una proposta educativa e formativa di grande valore per le nuove generazioni”.

Chiunque voglia provare può presentarsi direttamente al diamante di via Foresti il lunedì e il mercoledì alle ore 18, oppure contattare il numero 3392229347.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy