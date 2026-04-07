Baseball – Le giovanili del Piacenza ai blocchi di partenza

Il prossimo fine settimana segnerà l’inizio ufficiale di tutta l’attività agonistica del baseball, inclusi i campionati giovanili. Dopo un inverno trascorso in palestra tra allenamenti e tornei indoor — nei quali le rappresentative biancorosse si sono messe in evidenza — è finalmente tempo di tornare sui diamanti all’aperto, dove per tutta la primavera e l’estate saranno protagoniste le giovani leve.
“Abbiamo lavorato intensamente in palestra, ottenendo progressi evidenti — spiega Davide Bertonazzi, tecnico dei più piccoli — e aiutando anche chi si avvicinava per la prima volta a questo sport. Siamo arrivati secondi nella Divisione Young del circuito indoor parmense, ma a essere sinceri non sono i risultati o la classifica la nostra priorità. Fino ai 14 anni puntiamo soprattutto al divertimento: la partecipazione ai campionati serve a trasmettere impegno, rispetto delle regole e corretto rapporto con l’avversario. Vincere o perdere conta relativamente”.
Per la nuova stagione, il Piacenza si presenta — anche grazie alla collaborazione con la vicina Codogno — con diverse formazioni: minibaseball, Under 12, Under 15 e Under 18. Proprio quest’ultima, iscritta come Codogno, ha già iniziato il proprio campionato con una vittoria contro Milano.
“Con l’U18 il discorso cambia — prosegue Bertonazzi — perché si tratta di ragazzi più esperti, alcuni dei quali giocano già nei campionati senior di Serie B o addirittura Serie A. In questo caso l’obiettivo è formarli come giocatori completi, e anche il risultato assume un peso più rilevante”.
Nel campionato Under 15, il Piacenza affronterà Reggio Emilia, Poviglio, Sala Baganza, Collecchio, Junior Parma e le due squadre del Crocetta Parma. L’Under 12, invece, sfiderà Langhirano, Sala Baganza B, Crocetta Parma B e Junior Parma B.
“I recenti e straordinari risultati della nazionale italiana al World Baseball Classic hanno acceso un interesse inusuale per il nostro sport — conclude Bertonazzi — portando molti nuovi ragazzi ad avvicinarsi a mazze e guantoni. Siamo convinti che il baseball rappresenti una proposta educativa e formativa di grande valore per le nuove generazioni”.
Chiunque voglia provare può presentarsi direttamente al diamante di via Foresti il lunedì e il mercoledì alle ore 18, oppure contattare il numero 3392229347.