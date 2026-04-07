Volley – Gas Sales Piacenza, giovedì al Palabanca Gara 2 delle semifinali Scudetto

Gas Sales Piacenza sarà impegnata giovedì 9 aprile (ore 20.30) al PalabancaSport per affrontare Sir Susa Scai Perugia in Gara 2 delle Semifinali Play Off Scudetto del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.

Gara 1 è stata vinta da Perugia per 3-1, si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per la Finale.

Sfida numero ventuno quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono venti i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega, Play Off Scudetto e Play Off 3° Posto. Il bilancio è a favore di Perugia che si è aggiudicata 18 sfide contro le 2 vittorie di Piacenza.

Continua, intanto, a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di giovedì 9 aprile alle 20.30, valida per Gara 2 delle Semifinali dei Play Off Scudetto. Mancano ancora poche centinaia di biglietti per il sold out. La gara è inclusa nell’abbonamento del campionato.

Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia

Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

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