Volley – Gas Sales Piacenza, giovedì al Palabanca Gara 2 delle semifinali Scudetto

Gas Sales Piacenza sarà impegnata giovedì 9 aprile (ore 20.30) al PalabancaSport per affrontare Sir Susa Scai Perugia in Gara 2 delle Semifinali Play Off Scudetto del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.
Gara 1 è stata vinta da Perugia per 3-1, si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per la Finale.
Sfida numero ventuno quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono venti i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega, Play Off Scudetto e Play Off 3° Posto. Il bilancio è a favore di Perugia che si è aggiudicata 18 sfide contro le 2 vittorie di Piacenza.
Continua, intanto, a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di giovedì 9 aprile alle 20.30, valida per Gara 2 delle Semifinali dei Play Off Scudetto. Mancano ancora poche centinaia di biglietti per il sold out. La gara è inclusa nell’abbonamento del campionato.
Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia
- Tribuna Sforza Fogliani 150 euro
- Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)
- Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)
- Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
- Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)
- Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
- Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)